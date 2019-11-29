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РИА Новости

Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже

14:35 29.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику. Поэтому время сокращается, цейтнот, но идут интенсивные контакты", - сказал он.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются этим годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.
При этом Путин в понедельник вечером обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с Зеленским, а во вторник - с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.
В четверг в Вене прошли двусторонние консультации по газу с участием Новака, Миллера, министра энергетики Украины Алексея Оржеля, а также глав "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТС). Минэнерго РФ по итогам сообщило, что стороны договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни.
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Алексей МиллерГазпромМинистерство энергетики РФЕврокомиссияАлександр НовакВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияПарижЭкономика
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