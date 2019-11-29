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РИА Новости

Песков сообщил, что Путин будет работать 31 декабря

14:34 29.11.2019 (обновлено: 16:59 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У президента Владимира Путина не бывает выходных, и 31 декабря он тоже будет работать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я неоднократно рассказывал, что, если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, работа президента — "это как доменная печь, которую невозможно потушить".
"Такой безостановочный цикл", — добавил Песков.
Сейчас политики и общественность активно обсуждают возможность сделать 31 декабря выходным днем. Парламентарии от ЛДПР уже внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Они предлагают переносить выходные так, чтобы они приходились и на 31 декабря, если по календарю это рабочий день. Но общее число праздничных дней должно остаться прежним. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.
В "Единой России" отметили, что Трудовой кодекс позволяет переносить выходные постановлением правительства. Авторы законопроекта направили письмо по этому поводу премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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Новый год—2020Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
Популярные комментарии
Раз человек перетруждается на работе, то пусть он идет уже на заслуженный отдых - на пенсию, тем более возраст позволяет.
29 ноября, 14:45
АМАлексей Мурашко
124610039
Отдохнуть бы вам надо... )))
29 ноября, 14:58
SWR
641201021
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