Песков сообщил, что Путин будет работать 31 декабря

"Я неоднократно рассказывал, что, если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе", — сказал Песков.