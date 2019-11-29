Песков сообщил, что Путин будет работать 31 декабря

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У президента Владимира Путина не бывает выходных, и 31 декабря он тоже будет работать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я неоднократно рассказывал, что, если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе", — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, работа президента — "это как доменная печь, которую невозможно потушить".
"Такой безостановочный цикл", — добавил Песков.
Сейчас политики и общественность активно обсуждают возможность сделать 31 декабря выходным днем. Парламентарии от ЛДПР уже внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Они предлагают переносить выходные так, чтобы они приходились и на 31 декабря, если по календарю это рабочий день. Но общее число праздничных дней должно остаться прежним. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.
В "Единой России" отметили, что Трудовой кодекс позволяет переносить выходные постановлением правительства. Авторы законопроекта направили письмо по этому поводу премьер-министру Дмитрию Медведеву.