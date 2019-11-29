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РИА Новости

Песков: не стоит "дрейфовать" в сторону от закона о статусе Донбасса

14:33 29.11.2019 (обновлено: 14:39 29.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег от попыток "дрейфовать" в сторону от закона об особом статусе Донбасса.
"Закон об особом статусе - это составная часть нескольких договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то предскажет", - сказал Песков журналистам.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДмитрий ПесковВ мире
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