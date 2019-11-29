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РИА Новости

Поклонская прокомментировала срыв Украиной выступления России в ООН

14:32 29.11.2019 (обновлено: 15:15 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская осудила поведение украинской делегации в ООН.
Накануне представители Киева попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в Женеве. По словам депутата Руслана Бальбека, они кричали, стучали ногами, били кулаками по столу. Некоторые были даже готовы затеять драку.
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Поклонская отметила, что украинские делегаты постарались убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением самой важной для дипломатов — сдержанности и культуры.

"Поэтому я с ужасом смотрю на призывы некоторых "патриотов" Украины вернуть стране ядерное оружие", - написала она ВКонтакте.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина позже рассказала РИА Новости, что во второй день мероприятия представители Киева снова пытались помешать выступлению Бальбека.
"Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение",- заявила она.
По ее словам, доклад был посвящен соблюдению прав крымских татар на полуострове.
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Вчера, 09:53
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
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Анастасия ГридчинаРуслан БальбекНаталья ПоклонскаяГосдума РФЖенева (город)КрымООНРоссияУкраинаВ мире
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