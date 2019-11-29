Поклонская прокомментировала срыв Украиной выступления России в ООН

Накануне представители Киева попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в Женеве. По словам депутата Руслана Бальбека , они кричали, стучали ногами, били кулаками по столу. Некоторые были даже готовы затеять драку.

Поклонская отметила, что украинские делегаты постарались убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением самой важной для дипломатов — сдержанности и культуры.

"Поэтому я с ужасом смотрю на призывы некоторых "патриотов" Украины вернуть стране ядерное оружие", - написала она ВКонтакте.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина позже рассказала РИА Новости, что во второй день мероприятия представители Киева снова пытались помешать выступлению Бальбека.

"Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение",- заявила она.