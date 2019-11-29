В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил и средств в Донбассе

"Противник продолжает наращивать силы и средства на линии соприкосновения, а также размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей", - сказал Осадчий.

Он не исключил, что данное вооружение может быть использовано украинскими силовиками для обстрелов территории республики. "Своими действиями по наращиванию сил и средств, украинская сторона демонстрирует свое нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем, регулярно срывая достигнутые в Минске договоренности по урегулированию", - заключил официальный представитель Народной милиции ЛНР.