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РИА Новости

В МИД оценили итоги визита Трампа в Афганистан

14:24 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗавершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва позитивно оценивает итоги визита американского президента Дональда Трампа в Афганистан, надеется, что соглашение США и талибов будет подписано в самое ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы позитивно оцениваем итоги визита и те заявления, которые были сделаны",- сказал Кабулов. При этом он подчеркнул, что для Москвы это важно в первую очередь с точки зрения перехода к следующему этапу: достижения прогресса национального примирения.
"Мы надеемся, что стороны в самое ближайшее время подпишут соглашение",- отметил собеседник агентства, оценивая слова Трампа о возможности заключения соглашения с талибами.
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Дональд ТрампЗамир КабуловМИД РФАфганистанСШАВ мире
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