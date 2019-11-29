В МИД оценили итоги визита Трампа в Афганистан

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва позитивно оценивает итоги визита американского президента Дональда Трампа в Афганистан, надеется, что соглашение США и талибов будет подписано в самое ближайшее время, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы позитивно оцениваем итоги визита и те заявления, которые были сделаны",- сказал Кабулов. При этом он подчеркнул, что для Москвы это важно в первую очередь с точки зрения перехода к следующему этапу: достижения прогресса национального примирения.
"Мы надеемся, что стороны в самое ближайшее время подпишут соглашение",- отметил собеседник агентства, оценивая слова Трампа о возможности заключения соглашения с талибами.
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