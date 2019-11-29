Немецкий политик оценил перспективы "нормандского саммита"

"Я очень надеюсь на это (что саммит внесет вклад в улучшение отношений РФ и ЕС). Я верю в действенность диалога, а мы очень долго не говорили друг с другом. Я думаю, что только когда люди говорят друг с другом, можно найти конструктивные решения, и это то, что лежит в основе и отношений между людьми, например, между (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель и Путиным. Люди говорят на личном уровне по-другому, нежели как они должны делать это на официальном уровне. Если хотите ликвидировать эту разницу, то нужно общаться, общаться и еще раз общаться", - заявил немецкий политик.