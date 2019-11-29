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РИА Новости

Немецкий политик оценил перспективы "нормандского саммита"

14:21 29.11.2019
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© AFP 2019 / Tobias SchwarzФлаги стран "нормандской четверки"
Флаги стран нормандской четверки
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
Флаги стран "нормандской четверки". Архивное фото
ПОТСДАМ (Германия), 29 ноя - РИА Новости, Инсаф Басиров. Сигналов о возможной отмене антироссийских санкций пока нет, но саммит "нормандской четверки" в Париже может внести вклад в улучшение отношений России и Европы, заявил РИА Новости министр экономики и энергетики немецкого Бранденбурга Йорг Штайнбах.
"Что касается последнего (отмены санкций), то в данный момент, к сожалению, я настроен пессимистично. Я не вижу сближения (в позициях) ни со стороны господина (президента РФ Владимира) Путина к Европе, ни наоборот. То, что произошло в Крыму, воспринимается и интерпретируется сторонами по-разному", - сказал Штайнбах.
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Министр отметил, что в вопросе санкций есть две стороны - обычные люди и компании, которые испытывают их негативное влияние, и "большая политика", поэтому приоритетом должно оставаться урегулирование разногласий РФ и ЕС.
"Может быть, с новым президентом Украины что-то и сдвинется с места. Но в политическом смысле есть необходимость придерживаться тех требований, которые закреплены в минских соглашениях", - продолжил Штайнбах.
В этой связи он обратил внимание на предстоящий саммит "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже.
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"Я очень надеюсь на это (что саммит внесет вклад в улучшение отношений РФ и ЕС). Я верю в действенность диалога, а мы очень долго не говорили друг с другом. Я думаю, что только когда люди говорят друг с другом, можно найти конструктивные решения, и это то, что лежит в основе и отношений между людьми, например, между (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель и Путиным. Люди говорят на личном уровне по-другому, нежели как они должны делать это на официальном уровне. Если хотите ликвидировать эту разницу, то нужно общаться, общаться и еще раз общаться", - заявил немецкий политик.
Отвечая на вопрос о влиянии санкций на экономику Бранденбурга, министр отметил, что оно "прежде всего непрямое". "У нас сравнительно небольшой внешнеторговый потенциал. Терпят убытки те фирмы, у которых есть совместные проекты, которые из-за санкций не имеют доступа к финансированию", - пояснил министр.
Он отметил, что есть примеры, когда компании теряют до 50% рынков сбыта, но случается это редко.
Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время трехсторонней переговоров по ситуации в Сириив Берлине. 19 октября 2016
25 ноября, 20:17
Полный комплект. Зеленский готов к "нормандскому саммиту" в Париже
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