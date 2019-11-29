На Урале СК завел дело из-за смерти женщины и ее дочери от пневмонии

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после двух летальных случаев от пневмонии в больнице города Чебаркуль Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после двух летальных случаев от пневмонии в больнице города Чебаркуль Челябинской области весной 2018 года, когда скончались мать, а затем ее дочь. Минздрав региона заявляет, что причина случившегося – в пике сезонной заболеваемости.

По данным следствия, весной 2018 года в больнице Чебаркуля скончалась местная жительница, через некоторое время – ее дочь, у них была диагностирована пневмония с осложнениями.

"По данным фактам следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по городу Чебаркуль Виталий Александров. Он уточнил, что в рамках расследования проводится комплекс экспертиз.

Как рассказали в минздраве региона, в 2018 году в больнице Чебаркуля сразу после смерти пациентки прошла внеплановая проверка министерства здравоохранения области. "Все необходимые для спасения пациента действия врачами были предприняты, лечение согласовано с коллегами из Челябинска. По данным анализа медицинской документации, накануне у пациентки был терапевт, от госпитализации она отказалась, занималась самолечением. А уже на следующий день была доставлена в реанимационное отделение в тяжелом состоянии", - поясняется в сообщении.

По данным минздрава, через некоторое время в больницу Чебаркуля поступила еще одна пациентка, которую на реанимобиле отправили в Челябинскую областную клиническую больницу, но спасти пациентку не удалось. Ведомство указывает, что "ни о какой "мистике" дело здесь не идет", это "пик сезонной заболеваемости".