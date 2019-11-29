Атамбаев отказался отвечать на вопросы суда в знак протеста

БИШКЕК, 29 ноя - РИА Новости. Экс-президент Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на судебном заседании отказался отвечать на вопросы суда в знак протеста против произвола суда, следствия и прокуратуры, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат Сергей Слесарев.

Рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября. Первое заседание суда не состоялось из-за неявки бывшего главы государства. Экс-президент отказался от участия в судебном процессе и не стал выходить из камеры СИЗО ГКНБ. В пятницу экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева впервые доставили в Первомайский районный суд против его воли

"Он не отвечает на вопросы суда, даже на анкетные данные. Это его протест против прокурорского, судебного и следственного произвола", - заявил Слесарев.

По словам адвоката, Атамбаев не считает себя виновным и считает противозаконным сам факт его задержания. "По закону как бывший президент он обладает неприкосновенностью. И должен находится под государственной охраной", - подчеркнул Слесарев.

Вскоре после начала заседания адвокаты заявили ходатайство о переносе судебного процесса в связи с тем, что подсудимым необходимо ознакомится с материалами дела. Суд ходатайство удовлетворил и перенес продолжение процесса на 10.00 (7.00 мск) 6 декабря.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.