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РИА Новости

В Мадриде активисты Greenpeace вывесили плакат против потребительства

14:14 29.11.2019
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Мадрид, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Активисты Greenpeace вывесили на одной из центральных улиц Мадрида плакат против потребительства в день проведения больших распродаж "Черной пятницы".
На плакате, появившемся утром на здании на улице Гран Виа, где расположено много магазинов, написано "потребительство = климатический кризис". Кроме того, активисты провели акции в магазинах, демонстрируя плакаты "Черный день для планеты".
"Мы на Гран Виа в Мадриде, чтобы заявить в "Черную пятницу", что массовое потребление ухудшает климатический кризис. Остается только три дня до начала COP25 и этой акцией мы хотим напомнить: чрезмерное потребление и промышленная деятельность, которая его поддерживает, стоят за повышением температуры на планете", - заявили в организации.
По данным Greenpeace, 74% жителей Испании совершат покупки в "Черную пятницу" и потратят в среднем 300 евро. При этом, утверждает организация, 31% признает, что купят то, что им не нужно. Основные деньги испанцы оставят в магазинах техники и одежды.
"Нам нужны не саммиты, на которых делают заявления, а саммиты, которые принимают жесткие меры", - заявила представитель организации Селиа Охеда.
Greenpeace требует снижения выбросов углекислого газа на 65% к 2030 году в Европе и на 55% в Испании, к 2040 году она считает необходимым добиться нулевых выбросов.
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Конференция ООН по изменению климата COP25 будет проходить в Мадриде с 2 по 13 декабря, в ней примут участие представители 196 стран, в том числе пятьдесят глав государств и правительств, руководство ЕС, генсек ООН, руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Межамериканского банка развития.
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