В Мадриде активисты Greenpeace вывесили плакат против потребительства

МАДРИД, 29 ноя – РИА Новости. Активисты Greenpeace вывесили на одной из центральных улиц Активисты Greenpeace вывесили на одной из центральных улиц Мадрида плакат против потребительства в день проведения больших распродаж "Черной пятницы".

На плакате, появившемся утром на здании на улице Гран Виа, где расположено много магазинов, написано "потребительство = климатический кризис". Кроме того, активисты провели акции в магазинах, демонстрируя плакаты "Черный день для планеты".

"Мы на Гран Виа в Мадриде, чтобы заявить в "Черную пятницу", что массовое потребление ухудшает климатический кризис. Остается только три дня до начала COP25 и этой акцией мы хотим напомнить: чрезмерное потребление и промышленная деятельность, которая его поддерживает, стоят за повышением температуры на планете", - заявили в организации.

Viernes negro, planeta negro.



Loretta informando en directo desde la Gran Vía de Madrid. #greenpeace pic.twitter.com/nbrfZBai2h — El baúl de Loretta (@elbauldeloretta) November 29, 2019

По данным Greenpeace, 74% жителей Испании совершат покупки в "Черную пятницу" и потратят в среднем 300 евро. При этом, утверждает организация, 31% признает, что купят то, что им не нужно. Основные деньги испанцы оставят в магазинах техники и одежды.

"Нам нужны не саммиты, на которых делают заявления, а саммиты, которые принимают жесткие меры", - заявила представитель организации Селиа Охеда.

Greenpeace требует снижения выбросов углекислого газа на 65% к 2030 году в Европе и на 55% в Испании, к 2040 году она считает необходимым добиться нулевых выбросов.

В пятницу испанские активисты из движения "Пятницы ради будущего" устроят сидячую забастовку перед зданием конгресса депутатов.

Конференция ООН по изменению климата COP25 будет проходить в Мадриде с 2 по 13 декабря, в ней примут участие представители 196 стран, в том числе пятьдесят глав государств и правительств, руководство ЕС, генсек ООН, руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Межамериканского банка развития.

В дни проведения конференции экоактивисты собираются проводить различные мероприятия, в том числе Общественный саммит за климат в университете Комплутенсе и массовый митинг 6 декабря. Ранее и.о. министра экологии Тереса Рибера выразила надежду, что акции будут проходить спокойно и "конструктивно".