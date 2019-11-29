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РИА Новости

Аэрофлот победил в двух номинациях премии World Travel Awards 2019

14:14 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 ноя – РИА новости. Аэрофлот одержал победу в двух номинациях в финале престижной премии World Travel Awards 2019 — "Лидирующий авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Премия была учреждена в 1993 году в Великобритании и за время своего существования приобрела неофициальный статус "туристического Оскара". В течение всего года награды World Travel Awards присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.
"Победа в престижных номинациях главной мировой туристической премии World Travel Awards наглядно демонстрирует верность курса развития компании. Высочайший уровень продукта, лучшие показатели пунктуальности в мире, удобная маршрутная сеть и ставка на развитие цифровых технологий были по достоинству оценены международным сообществом путешественников", - заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.
Пресс-служба компании напоминает, что Аэрофлот на протяжении уже трех лет подряд удерживает статус самого узнаваемого бренда в мировой авиации, оставаясь первым и единственным в истории обладателем такого титула от World Travel Awards, а бизнес-класс национального перевозчика вновь был признан лучшим в мире.
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Ранее в этом году Аэрофлот одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2019 в трех номинациях: "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" — показательной для лидера на транзите Европа-Азия.
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РоссияАэрофлотВиталий СавельевНовости компаний - Экономика
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