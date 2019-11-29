В Чувашии укомплектованность медучреждений к 2024 году достигнет 95%

ЧЕБОКСАРЫ, 29 ноя – РИА Новости. Власти Чувашии рассчитывают довести укомплектованность медицинских учреждений в республике к 2024 году до 95%, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

В республиканском Минздраве отметили, что работа по привлечению специалистов в отрасль активно ведется со студентами, ординаторами. Стипендии студентам-целевикам обучающимся по программам специалитета составляют 3 тысячи рублей, для ординаторов – 5 тысяч рублей. Всего с 2014 года заключены более шестисот договоров о целевом обучении.

В регионе действуют ряд мер по созданию благоприятных условий работы и повышения укомплектованности медицинскими кадрами.

С 2012 года в Чувашии реализуется программа "Земский доктор", а с 2018 – "Земский фельдшер". За это время в медорганизации республики трудоустроены 462 врача, по программе "Земский фельдшер" – 49 фельдшеров. Реализация этой программы позволила достичь укомплектованности врачами сельских медорганизаций до 77,5%, средним медицинским персоналом – 82,5%. В целом за действие программы обеспеченность врачами удалось увеличить на 2,2%.

В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" сельским медработникам выделяются субсидии на строительство (приобретение) жилья (до 70% от стоимости жилья). С 2003 по 2018 год свои жилищные условия улучшили почти 350 специалистов. Также работникам районных медорганизаций предоставляется компенсация по ЖКУ. В случае переезда медикам выделяется служебное жилье. Всего за последние пять лет предоставлено почти 30 служебных помещений. Врачи первичного звена до 35 лет, трудоустроенные в городские больницы и отработавшие год могут получать единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Вновь трудоустроенным педиатрам, терапевтам, семейным врачам в учреждения здравоохранения Новочебоксарска выплачивается единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей.

По данным Минздрава Чувашии, сегодня в республике не хватает 411 врачей. Наиболее дефицитными специальностями считаются анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, акушеры-гинекологи, неврологи, травматологи-ортопеды, оториноларингологи, хирурги и кардиологи.