Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T22:24+0300
https://ria.ru/20191129/1561745747.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

14:02 29.11.2019 (обновлено: 22:24 29.11.2019)
17392
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с трехлетней дочкой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Коллектор в Екатеринбурге забрал у должницы машину, не заметив, что в ней находится ее трехлетняя дочка. С ребенком все в порядке, на мать заведено дело, а по микрокредитной компании ведется проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, днем 27 ноября в дежурную часть отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу обратилась жительница Верхней Пышмы и рассказала, что вместе с трехлетней дочерью и подругой приехала к бизнес-центру в Промышленном проезде, припарковала свою машину Mazda 3 и, оставив в ней ребенка, зашла в здание. Вернувшись, она не обнаружила ни автомобиля, ни девочки.

"Сотрудники полиции, принявшие заявление, незамедлительно провели комплекс необходимых мероприятий и установили, что автомашина Mazda находится в залоге у микрокредитной компании, а также что 5 мая 2017 года хозяйка машины обратилась в эту компанию, с которой заключила договор залога, согласно которому микрокредитная компания предоставила женщине микрозайм в сумме 160 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Работа коллекторского агентства
23 ноября, 03:32
Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита
Горелых уточнил, что женщина передала микрокредитной компании в залог автомобиль, но оставила его в пользовании. Как пояснил сотрудникам полиции директор организации, около года женщина не выплачивала долг по займу. В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку. При этом, как подчеркнул представитель главка МВД, двери автомобиля были открыты, двигатель был заведен, а ключи находились в замке зажигания. Лишь в дороге водитель заметил находившегося в салоне ребенка.
"Мужчина приехал в ближайший отдел полиции, передал ребенка полицейским, написал объяснение, а сотрудники полиции, в свою очередь, вызвали медиков и передали малышку в больницу № 8. Она жива, здорова, с ней все в порядке. В отношении матери девочки органы внутренних дел завели административное делопроизводство по части 1 статьи 5.35 КоАП России ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Юридически-правовую оценку действиям самой микрокредитной компании дадут в ходе начавшейся проверки сотрудники полиции ОП № 14 ОВД Екатеринбурга, куда обратилась за помощью мать ребенка", — заключил Горелых.
Знак процента
16 ноября, 03:30
Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
613319235
Обсудить 11
Валерий ГорелыхВерхняя ПышмаЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
хорошего человека коллекктором не назовут. место стока нечистот - вот что такое коллектор.
29 ноября, 15:26
F1_
4920001
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей
Украинского эксперта выгнали с шоу канала Россия 1 за антисемитизм
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы Шараповские
Силовики задержали членов банды "Шараповские", причастной к теракту
Сотрудник полиции
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Младенец в роддоме
В Москве задержали женщину, продавшую младенца
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины повторно пыталась сорвать выступление России в ООН
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Газораспределительная станция
Киев заявил о проблемах со взысканием долгов с "Газпрома"
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
Лента новостейМолния