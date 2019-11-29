В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Коллектор Коллектор в Екатеринбурге забрал у должницы машину, не заметив, что в ней находится ее трехлетняя дочка. С ребенком все в порядке, на мать заведено дело, а по микрокредитной компании ведется проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, днем 27 ноября в дежурную часть отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу обратилась жительница Верхней Пышмы и рассказала, что вместе с трехлетней дочерью и подругой приехала к бизнес-центру в Промышленном проезде, припарковала свою машину Mazda 3 и, оставив в ней ребенка, зашла в здание. Вернувшись, она не обнаружила ни автомобиля, ни девочки.

"Сотрудники полиции, принявшие заявление, незамедлительно провели комплекс необходимых мероприятий и установили, что автомашина Mazda находится в залоге у микрокредитной компании, а также что 5 мая 2017 года хозяйка машины обратилась в эту компанию, с которой заключила договор залога, согласно которому микрокредитная компания предоставила женщине микрозайм в сумме 160 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Горелых уточнил, что женщина передала микрокредитной компании в залог автомобиль, но оставила его в пользовании. Как пояснил сотрудникам полиции директор организации, около года женщина не выплачивала долг по займу. В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку. При этом, как подчеркнул представитель главка МВД, двери автомобиля были открыты, двигатель был заведен, а ключи находились в замке зажигания. Лишь в дороге водитель заметил находившегося в салоне ребенка.