В Совфеде предложили меры по защите имущества жертв семейного насилия

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суды смогут выносить судебные защитные предписания, которые обяжут виновных в семейном насилии возвращать удерживаемые ими вещи и документы постращавшего, говорится в разработанном Суды смогут выносить судебные защитные предписания, которые обяжут виновных в семейном насилии возвращать удерживаемые ими вещи и документы постращавшего, говорится в разработанном Советом Федерации проекте закона о профилактике семейно-бытового насилия.

"Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности... передать лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, их личное имущество, документы, если они удерживаются нарушителем", - говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте проекта

Документ предусматривает, что экземпляр защитного предписания будет выдаваться пострадавшему от семейного насилия лицу. Также ему будут разъясняться его права и правовые последствия в случае неисполнения защитного предписания нарушителем.

Предусматривается, что защитное предписание будет выноситься с согласия пострадавших от семейно-бытового насилия лиц.