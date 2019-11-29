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РИА Новости

В Совфеде предложили меры по защите имущества жертв семейного насилия

14:01 29.11.2019 (обновлено: 14:02 29.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Суды смогут выносить судебные защитные предписания, которые обяжут виновных в семейном насилии возвращать удерживаемые ими вещи и документы постращавшего, говорится в разработанном Советом Федерации проекте закона о профилактике семейно-бытового насилия.
"Судебным защитным предписанием на нарушителя могут быть возложены следующие обязанности... передать лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, их личное имущество, документы, если они удерживаются нарушителем", - говорится в опубликованном на сайте Совфеда тексте проекта.
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Документ предусматривает, что экземпляр защитного предписания будет выдаваться пострадавшему от семейного насилия лицу. Также ему будут разъясняться его права и правовые последствия в случае неисполнения защитного предписания нарушителем.
Предусматривается, что защитное предписание будет выноситься с согласия пострадавших от семейно-бытового насилия лиц.
Закон устанавливает, что защитное предписание будут выносить сотрудники органов внутренних дел, они же будут обращаться в суд с заявлением о вынесении судебного защитного предписания.
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