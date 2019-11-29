Во Франции десятки протестующих собрались у штаб-квартиры Amazon

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Десятки человек собрались в "черную пятницу" у французской штаб-квартиры Amazon в департаменте О-де-Сен, протестуя против чрезмерного потребления, сообщает радиостанция France Bleu.
Организаторами акции выступают Attac и Greenpeace. Они протестуют против избыточного потребления, напоминая об экологических последствиях. В "ненасильственной и веселой" акции участвуют десятки человек.
"Сегодня у Amazon выбросы парниковых газов, как у государства", - заявил директор Greenpeace France Жан-Франсуа Жульяр.
Black Friday : sit in devant le siège d'Amazon à Clichy dans les Hauts-de-Seine ► https://t.co/sqRgSjSWAJ #HautsdeSeine #BlackFriday #Amazon pic.twitter.com/tOkmxI3vVX— France 3 Paris (@France3Paris) November 29, 2019
"Нам больше чем обычно нужны акции гражданского неповиновения, потому что Amazon - символ безнаказанности", - добавила евродепутат Манон Обри.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня 2018 года штат компании составил 575,7 тысячи человек.