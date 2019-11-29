Во Франции десятки протестующих собрались у штаб-квартиры Amazon

Активисты движения Attac во время акции против чрезмерного потребления перед штаб-квартирой Amazon во Франции. 29 ноября 2019

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Десятки человек собрались в "черную пятницу" у французской штаб-квартиры Десятки человек собрались в "черную пятницу" у французской штаб-квартиры Amazon в департаменте О-де-Сен, протестуя против чрезмерного потребления, сообщает радиостанция France Bleu.

Организаторами акции выступают Attac и Greenpeace. Они протестуют против избыточного потребления, напоминая об экологических последствиях. В "ненасильственной и веселой" акции участвуют десятки человек.

"Сегодня у Amazon выбросы парниковых газов, как у государства", - заявил директор Greenpeace France Жан-Франсуа Жульяр.

"Нам больше чем обычно нужны акции гражданского неповиновения, потому что Amazon - символ безнаказанности", - добавила евродепутат Манон Обри.