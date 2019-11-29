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РИА Новости

Во Франции десятки протестующих собрались у штаб-квартиры Amazon

14:00 29.11.2019 (обновлено: 14:09 29.11.2019)
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© AFP 2019 / Stephane de SakutinАктивисты движения Attac во время акции против чрезмерного потребления перед штаб-квартирой Amazon во Франции. 29 ноября 2019
Активисты движения Attac во время акции против чрезмерного потребления перед штаб-квартирой Amazon во Франции. 29 ноября 2019
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Десятки человек собрались в "черную пятницу" у французской штаб-квартиры Amazon в департаменте О-де-Сен, протестуя против чрезмерного потребления, сообщает радиостанция France Bleu.
Организаторами акции выступают Attac и Greenpeace. Они протестуют против избыточного потребления, напоминая об экологических последствиях. В "ненасильственной и веселой" акции участвуют десятки человек.
"Сегодня у Amazon выбросы парниковых газов, как у государства", - заявил директор Greenpeace France Жан-Франсуа Жульяр.
"Нам больше чем обычно нужны акции гражданского неповиновения, потому что Amazon - символ безнаказанности", - добавила евродепутат Манон Обри.
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. По состоянию на 30 июня 2018 года штат компании составил 575,7 тысячи человек.
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