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РИА Новости

Ученые выяснили, как инфекции меняют человека

13:57 29.11.2019 (обновлено: 14:14 29.11.2019)
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© Fotolia / Subbotina AnnaЖенщина борется с гриппом
Женщина борется с гриппом
© Fotolia / Subbotina Anna
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые провели исследование, показавшее, как на протяжении тысячелетий у человека вырабатывался иммунитет к определенным инфекционным заболеванием и как это меняло самого человека. Результаты опубликованы в журнале Trends in Immunology.
Известно, что люди африканского и европейского происхождения, чьи предки контактировали с совершенно разными инфекциями, имеют иммунитет к совершенно различному набору патогенов. Разные у них и аутоиммунные заболевания.
Голландские ученые из Медицинского центра Радбоут при Университете Неймегена представляют в своем обзорном исследовании новый взгляд на роль инфекционных заболеваний как агентов естественного отбора в ходе эволюции человеческих популяциях и при глобальных миграциях населения. Авторы также показывают, что иммунная система человека меняется и в наши дни в зависимости от места жительства и образа жизни.
"В прошлом продолжительность жизни людей была намного короче, поэтому некоторые воспалительные и аутоиммунные заболеваний, которые обычно проявляются во второй половине жизни, были не столь актуальны, — приводятся в пресс-релизе издательства Cell Press слова первого автора исследования Хорхе Домингес-Андрес (Jorge Dominguez-Andres). — Теперь, когда мы живем намного дольше, мы можем наблюдать последствия воздействия инфекций, которые переносили наши предки".
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Одним из лучших средств защиты организма от инфекционных заболеваний является воспаление. Авторы обобщили данные генетических, иммунологических, микробиологических и вирусологических исследований и определили, как под действием воспалений менялась ДНК людей в сообществах, где были распространены те или иные инфекции.
Результаты показали, что после каждой эпидемии люди, проживающие в пораженном регионе, становились менее восприимчивыми к данной конкретной инфекции — развивалась устойчивая мутация ДНК. В то же время у них появлялись новые аутоиммунные заболевания, такие как болезнь Крона, волчанка или воспаление кишечника.
"Как будто существует баланс — люди эволюционировали, выстраивая защиту от патогенных микроорганизмов, но это делало их более чувствительными к новым болезням, — говорит Домингес-Андрес. — И вместе с этой защитой, встроенной в нашу ДНК, мы наследуем от предков всю иммунную систему".
Например, малярийный комар Plasmodium sp. заражал африканское население в течение миллионов лет, и в результате эволюционного отбора сформировалась популяция, устойчивая к малярийным плазмодиям. Но постоянное воспаление, связанное с защитой от этих микроорганизмов, способствует тому, что африканцы более подвержены в позднем возрасте сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как атеросклероз.
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Негативные побочные эффекты изменений в иммунной системе каждой популяции стали изучаться не так давно. Исследование показывает, что эти изменения происходят и сейчас. Например, африканские племена, которые все еще занимаются охотой, имеют большее бактериальное разнообразие кишечника, чем урбанизированные афроамериканцы, которые едят приобретенные в магазине продукты. По мере того, как люди переходят на переработанные продукты питания и ужесточают гигиенические стандарты, их организм адаптируется, и появляются так называемые болезни цивилизации, такие как диабет 2 типа.
"Различные образ жизни и экологическая среда действительно влияют на иммунные реакции", — делает вывод Домингес-Андрес.
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