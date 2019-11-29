Ученые выяснили, как инфекции меняют человека

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ученые провели исследование, показавшее, как на протяжении тысячелетий у человека вырабатывался иммунитет к определенным инфекционным заболеванием и как это меняло самого человека. Результаты Ученые провели исследование, показавшее, как на протяжении тысячелетий у человека вырабатывался иммунитет к определенным инфекционным заболеванием и как это меняло самого человека. Результаты опубликованы в журнале Trends in Immunology.

Известно, что люди африканского и европейского происхождения, чьи предки контактировали с совершенно разными инфекциями, имеют иммунитет к совершенно различному набору патогенов. Разные у них и аутоиммунные заболевания.

Голландские ученые из Медицинского центра Радбоут при Университете Неймегена представляют в своем обзорном исследовании новый взгляд на роль инфекционных заболеваний как агентов естественного отбора в ходе эволюции человеческих популяциях и при глобальных миграциях населения. Авторы также показывают, что иммунная система человека меняется и в наши дни в зависимости от места жительства и образа жизни.

"В прошлом продолжительность жизни людей была намного короче, поэтому некоторые воспалительные и аутоиммунные заболеваний, которые обычно проявляются во второй половине жизни, были не столь актуальны, — приводятся в пресс-релизе издательства Cell Press слова первого автора исследования Хорхе Домингес-Андрес (Jorge Dominguez-Andres). — Теперь, когда мы живем намного дольше, мы можем наблюдать последствия воздействия инфекций, которые переносили наши предки".

Одним из лучших средств защиты организма от инфекционных заболеваний является воспаление. Авторы обобщили данные генетических, иммунологических, микробиологических и вирусологических исследований и определили, как под действием воспалений менялась ДНК людей в сообществах, где были распространены те или иные инфекции.

Результаты показали, что после каждой эпидемии люди, проживающие в пораженном регионе, становились менее восприимчивыми к данной конкретной инфекции — развивалась устойчивая мутация ДНК. В то же время у них появлялись новые аутоиммунные заболевания, такие как болезнь Крона, волчанка или воспаление кишечника.

"Как будто существует баланс — люди эволюционировали, выстраивая защиту от патогенных микроорганизмов, но это делало их более чувствительными к новым болезням, — говорит Домингес-Андрес. — И вместе с этой защитой, встроенной в нашу ДНК, мы наследуем от предков всю иммунную систему".

Например, малярийный комар Plasmodium sp. заражал африканское население в течение миллионов лет, и в результате эволюционного отбора сформировалась популяция, устойчивая к малярийным плазмодиям. Но постоянное воспаление, связанное с защитой от этих микроорганизмов, способствует тому, что африканцы более подвержены в позднем возрасте сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как атеросклероз.

Негативные побочные эффекты изменений в иммунной системе каждой популяции стали изучаться не так давно. Исследование показывает, что эти изменения происходят и сейчас. Например, африканские племена, которые все еще занимаются охотой, имеют большее бактериальное разнообразие кишечника, чем урбанизированные афроамериканцы, которые едят приобретенные в магазине продукты. По мере того, как люди переходят на переработанные продукты питания и ужесточают гигиенические стандарты, их организм адаптируется, и появляются так называемые болезни цивилизации, такие как диабет 2 типа.