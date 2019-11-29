Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
"Документ позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code (звания и награды НАТО - ред.), - говорится в сообщении.
19 ноября, 09:02Сказано в эфире"Морковка для националистической лошади". Политик о курсе Украины в НАТОПринятие Украины в НАТО приведет к настоящей войне с Россией, считает американский профессор Стивен Коэн. Никто ее туда принимать и не собирался, уверен политик Николай Стариков. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Отмечается, что данный закон позволит повысить роль сержантского и старшинского состава ВС Украины в обучении и воспитании подчиненного личного состава, а также "создаст дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.