В Ростуризме прокомментировали победу Москвы на World Travel Awards

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ростуризм будет распространять опыт Москвы, получившей награду в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город" премии World Travel Awards-2019, на другие регионы с высоким потенциалом развития туризма, сообщала РИА Новости глава ведомства Зарина Догузова.

"Столица уже является туристской дестинацией мирового масштаба, при этом, ее туристический потенциал еще далеко не раскрыт, — сказала собеседник агентства. — Город по многим показателям, включая инфраструктуру и уровень сервиса, не уступает мировым столицам, поэтому мы считаем, что в туризме Москва может обогнать такие мировые столицы, как Париж, Рим и Лондон".

Догузова подчеркнула, что задача Ростуризма— масштабировать лучший опыт Москвы на другие регионы России, которые имеют высокий потенциал развития в этой индустрии. "Вместе с мерами поддержки отрасли, которые мы разрабатываем с министерством экономического развития, это поможет создать в стране глобальные точки притяжения путешественников и сделать Россию одним из самых быстрорастущих туристических рынков", — отметила она.

Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. В 2020 году финал "туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.