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РИА Новости

В Ростуризме прокомментировали победу Москвы на World Travel Awards

14:36 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий во время дождя на Красной площади
Прохожий во время дождя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ростуризм будет распространять опыт Москвы, получившей награду в главной номинации "Лучшее туристическое направление. Город" премии World Travel Awards-2019, на другие регионы с высоким потенциалом развития туризма, сообщала РИА Новости глава ведомства Зарина Догузова.
"Столица уже является туристской дестинацией мирового масштаба, при этом, ее туристический потенциал еще далеко не раскрыт, — сказала собеседник агентства. — Город по многим показателям, включая инфраструктуру и уровень сервиса, не уступает мировым столицам, поэтому мы считаем, что в туризме Москва может обогнать такие мировые столицы, как Париж, Рим и Лондон".
Догузова подчеркнула, что задача Ростуризма— масштабировать лучший опыт Москвы на другие регионы России, которые имеют высокий потенциал развития в этой индустрии. "Вместе с мерами поддержки отрасли, которые мы разрабатываем с министерством экономического развития, это поможет создать в стране глобальные точки притяжения путешественников и сделать Россию одним из самых быстрорастущих туристических рынков", — отметила она.
Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в области туризма. В 2020 году финал "туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.
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