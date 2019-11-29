В ДНР заявили о 63 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе

"За неделю вооруженные формирования Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения. По районам 17 населенных пунктов республики противник выпустил 62 мины калибром 120 и 82 миллиметра и 210 гранат различного типа", - сказал представитель ведомства.