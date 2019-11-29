В ДНР заявили о 63 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 63 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За неделю вооруженные формирования Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения. По районам 17 населенных пунктов республики противник выпустил 62 мины калибром 120 и 82 миллиметра и 210 гранат различного типа", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.