Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T13:49+0300
https://ria.ru/20191129/1561745016.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155959/19/1559591956_0:261:3071:1988_1036x0_80_0_0_0e4225f4d49d0ab3c96a03d479ddf4a5.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о 63 нарушениях перемирия силовиками в Донбассе

13:49 29.11.2019
88
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 63 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За неделю вооруженные формирования Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещённых видов вооружения. По районам 17 населенных пунктов республики противник выпустил 62 мины калибром 120 и 82 миллиметра и 210 гранат различного типа", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов
Вчера, 12:10
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
000000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНВ мире
Рекомендуем
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинские военные провели учения по обороне побережья Азовского моря
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель проведет встречу с Трампом четвертого декабря
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил и средств в Донбассе
Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
В МИД оценили итоги визита Трампа в Афганистан
Активисты движения Attac во время акции против чрезмерного потребления перед штаб-квартирой Amazon во Франции. 29 ноября 2019
Во Франции десятки протестующих собрались у штаб-квартиры Amazon
Украинские военные
ВСУ четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
В Тбилиси шесть человек задержали в ходе акции протеста
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях во Франции
Слон в заповеднике Лопе, Габон
В Габоне надеются, что российское оружие поможет наладить экотуризм
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: не стоит "дрейфовать" в сторону от закона о статусе Донбасса
Мадрид, Испания
В Мадриде активисты Greenpeace вывесили плакат против потребительства
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины повторно пыталась сорвать выступление России в ООН
Врач скорой медицинской помощи
СФ хочет обязать врачей сообщать в полицию о случаях семейного насилия
Флаги стран нормандской четверки
Немецкий политик оценил перспективы "нормандского саммита"
Крымский политолог Александр Форманчук
Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Лента новостейМолния