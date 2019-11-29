Омбудсмен изучит ситуацию с изъятием детей у журналистов в Москве

Ранее в Сети появилась информация о том, что у семьи журналистов из Москвы отняли приёмных детей. Три девочки прожили в семье восемь месяцев, но после жалобы их тети на драки детей и синяки детей забрали обратно в детдом, якобы сказав, что их родителей больше нет в живых.