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РИА Новости

Омбудсмен изучит ситуацию с изъятием детей у журналистов в Москве

13:46 29.11.2019
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева разберется в ситуации с изъятием приемных детей у семьи журналистов, соответствующий запрос был направлен в департамент труда и социальной защиты города Москвы.
Ранее в Сети появилась информация о том, что у семьи журналистов из Москвы отняли приёмных детей. Три девочки прожили в семье восемь месяцев, но после жалобы их тети на драки детей и синяки детей забрали обратно в детдом, якобы сказав, что их родителей больше нет в живых.
"Мы сделали свой запрос в департамент труда и социальной защиты, разбираемся. Там сложная ситуация, поэтому разбираемся. Ждем ответа на запрос после того, как будет рассмотрен вопрос на комиссии", - сообщила РИА Новости Потяева.
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Татьяна ПотяеваМоскваОбщество
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