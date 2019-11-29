ВСУ четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать второго ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в регионе за неделю.
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"В течение минувшей недели украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении трех населенных пунктов ЛНР.