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РИА Новости

ВСУ четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР

13:46 29.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные . Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Двадцать второго ноября в ЛНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в регионе за неделю.
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"В течение минувшей недели украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Осадчий на брифинге.
По его словам, украинские силовики при обстрелах использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, обстрелы велись в направлении трех населенных пунктов ЛНР.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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