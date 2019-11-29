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РИА Новости

Япония впервые экстрадировала в Россию лидера банды 90-х

13:45 29.11.2019 (обновлено: 13:52 29.11.2019)
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© Стоп-кадр видео МВД РоссииАлександр Золенко. Стоп-кадр видео МВД России
Александр Золенко. Стоп-кадр видео МВД России
© Стоп-кадр видео МВД России
Александр Золенко. Стоп-кадр видео МВД России
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В Россию из Японии впервые экстрадировали лидера и участника банды, которая орудовала в 90-е годы на Дальнем Востоке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Впервые состоялась экстрадиция фигуранта уголовного дела в Россию из Японии. Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Россию из Японии экстрадирован Александр Золенко", - сказала Волк.
По ее словам, с 1992 года по 2006 год он был активным участником и одним из лидеров организованного преступного сообщества, на счету которого убийства, угоны транспортных средств, отмывание денежных доходов, приобретенных в результате преступлений. Криминальная группировка осуществляла противоправную деятельность на территории Дальнего Востока.
"Александр Золенко, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, частью 3 статьи 166, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 105 УК РФ, был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области", - уточнила представитель МВД.
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