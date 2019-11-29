Япония впервые экстрадировала в Россию лидера банды 90-х

"Впервые состоялась экстрадиция фигуранта уголовного дела в Россию из Японии. Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Россию из Японии экстрадирован Александр Золенко", - сказала Волк.

По ее словам, с 1992 года по 2006 год он был активным участником и одним из лидеров организованного преступного сообщества, на счету которого убийства, угоны транспортных средств, отмывание денежных доходов, приобретенных в результате преступлений. Криминальная группировка осуществляла противоправную деятельность на территории Дальнего Востока.