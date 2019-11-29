Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T13:47+0300
https://ria.ru/20191129/1561744632.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149507/25/1495072561_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_2be50933e05151e6b6a9c9dd2554343e.jpg
РИА Новости

В Мурманске проходят обыски в морском рыбном порту

13:44 29.11.2019 (обновлено: 13:47 29.11.2019)
6046
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 29 ноя – РИА Новости. Силовики пришли в пятницу в управление Мурманского морского рыбного порта, обыски связаны, в том числе, с обвинениями в незаконном владении причалами, сообщает компания в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь компании Алексей Бакуменко, порт "подозревают в уклонении от уплаты налогов и правомочности лицензии на перевалку опасных грузов".
"Проходят обыски... Сейчас изымают документы, смотрят все подряд, включая документы по ремонту – мы сделали в последние годы ремонты на 600 миллионов рублей, порядка 50 контрагентов", - добавил он.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
21 октября, 09:36
В мурманском порту локализовали крупный пожар
Официальным комментарием ФСБ РИА Новости пока не располагает.
ОАО "Мурманский морской рыбный порт" специализируется на перегрузке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижераторов.
2432354
Обсудить 0
ФСБ РФМурманскПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Эмблема на форме сотрудника полиции
Мурманские полицейские "раскрыли" преступление, инсценировав рыбалку
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Мурманской области столкнулись два карьерных самосвала
Александр Золенко. Стоп-кадр видео МВД России
Япония впервые экстрадировала в Россию лидера банды 90-х
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
На полях саммита НАТО в Брюсселе
Эксперт рассказал о новом расколе в НАТО
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Порт в Севастополе
Эксперт прокомментировал задержание в Севастополе украинской шпионки
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины повторно пыталась сорвать выступление России в ООН
Газораспределительная станция в Львовской области
Источник сообщил о переносе трехсторонних консультаций по газу
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Омбудсмен изучит ситуацию с изъятием детей у журналистов в Москве
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Лента новостейМолния