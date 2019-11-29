В Мурманске проходят обыски в морском рыбном порту

"Нагрянуло 20-30 сотрудников ФСБ, вооруженных. Обвиняют в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном владении причалами", - говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь компании Алексей Бакуменко, порт "подозревают в уклонении от уплаты налогов и правомочности лицензии на перевалку опасных грузов".

"Проходят обыски... Сейчас изымают документы, смотрят все подряд, включая документы по ремонту – мы сделали в последние годы ремонты на 600 миллионов рублей, порядка 50 контрагентов", - добавил он.