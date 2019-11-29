Почты РФ и КНР будут совместно развивать логистический сервис cPacket

МОСКВА, 29 ноя - " Проект "Россия-Китай: главное . Как сообщает пресс-служба "Почты России", целью услуги cPacket (доставка мелких пакетов) является контроль над потоком небольших отправлений. Отслеживать это будут с помощью дочерней компании "Почты России" в Китае RP Logistics.

В рамках новой услуги почтовые операторы России и Китая планируют создать российским покупателям и пользователям крупнейших интернет-магазинов лучшие условия для быстрой доставки, а также максимальное удобство для каждого клиента. Качество логистического процесса будут обеспечиваться новой схемой авиационной логистики и специальными маршрутами.

Как отметил заместитель генерального директора по международному бизнесу АО "Почта России" Денис Ильин, отправления из Китая формируют самые большие объемы отправлений.