Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-11-29T13:44+0300
https://ria.ru/20191129/1561744606.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:243:2958:1907_1036x0_80_0_0_c8e82f6e0dccd41f7b94f001f00632ff.jpg
РИА Новости

Почты РФ и КНР будут совместно развивать логистический сервис cPacket

13:44 29.11.2019
92
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Как сообщает пресс-служба "Почты России", целью услуги cPacket (доставка мелких пакетов) является контроль над потоком небольших отправлений. Отслеживать это будут с помощью дочерней компании "Почты России" в Китае RP Logistics.
В рамках новой услуги почтовые операторы России и Китая планируют создать российским покупателям и пользователям крупнейших интернет-магазинов лучшие условия для быстрой доставки, а также максимальное удобство для каждого клиента. Качество логистического процесса будут обеспечиваться новой схемой авиационной логистики и специальными маршрутами.
Как отметил заместитель генерального директора по международному бизнесу АО "Почта России" Денис Ильин, отправления из Китая формируют самые большие объемы отправлений.
"Сотрудничество с почтой Китая в рамках услуги cPacket позволит нам более эффективно решать задачу доставки международных заказов до конечного получателя, снижая при этом себестоимость услуг за счет постоянно растущих объемов", - прокомментировал он.
Железнодорожные пути
28 ноября, 15:37Россия-Китай: Главное
Импорт продуктов питания через Маньчжурию составил более 140 тыс тонн
100000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Песков: запуск "Силы Сибири" поспособствует развитию регионов России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет встречу с премьером Монголии 3 декабря
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
В Питере в 2020 году пройдет китайско-европейский фестиваль искусств
Строительство газопровода Северный поток-2
"Газпром": прокачка по "Северному потоку — 2" будет зависеть от спроса
Ракетный пуск КНДР
Спецпредставители Южной Кореи, Японии и США обсудили пуск ракет КНДР
Китайские юани
Доходы Китая от туризма в 2019 году могут превысить $130 млрд
Глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный
Куринный: знак "Сделано на Кубани" повышает узнаваемость продукции
Победители первого конкурса управленцев Лидеры России во время презентации клуба Эльбрус на финале конкурса управленцев Лидеры России в образовательном центре Сириус в Сочи
Клуб Лидеров России "Эльбрус" запускает новые соцпроекты в 2020 году
Президент США Дональд Трамп
В МИД назвали события вокруг импичмента Трампу внутренним делом США
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
Марина Лошак: хотим сделать регионы центром мировых культурных событий
Республика Гвинея-Бисау
Действующий президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах
Погрузчик на угольном складе
СМИ: Индия заинтересовалась поставками коксующегося угля из ДФО
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Узбекистан и Татарстан готовят дорожную карту на 2020 год
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Николай Корчунов: есть реальный риск размещения РСМД США в Арктике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Лента новостейМолния