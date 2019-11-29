Виновных в домашнем насилии предложили ставить на учет

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Виновные в бытовом насилии будут ставиться на профилактический учет и проходить психологические программы, говорится в Виновные в бытовом насилии будут ставиться на профилактический учет и проходить психологические программы, говорится в проекте закона , размещенном в пятницу на сайте Совета Федерации

Проектом предусмотрена общая профилактика семейно-бытового насилия в целях устранения причин и условий совершения правонарушений, которая включает мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности граждан.

Кроме того, предусмотрена и индивидуальная профилактика семейно-бытового насилия. Она включает в себя мероприятия систематического, превентивного и воспитательного воздействия на лиц, поведение которых носит противоправный характер в отношении супруга, бывшего супруга, лица, имеющего общего ребенка (детей), близких родственников, а также совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство иных лиц.

Мероприятия по оказанию правовой и социальной помощи лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию, будут проводиться с учетом их индивидуальных особенностей и индивидуальных особенностей нарушителя.

Предусмотрено профилактическое воздействие, которое осуществляется в следующих формах: правовое просвещение и правовое информирование; профилактическая беседа; профилактический учет; профилактический контроль; помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию; социальная реабилитация лиц, подвергшихся насилию; специализированные психологические программы.

В комплекс мер также входят защитное предписание; судебное защитное предписание. При этом к нарушителю могут применяться одновременно несколько форм профилактического воздействия.

Основной задачей реализации специализированной психологической программы является "психологическое сопровождение нарушителей с целью выявления причин и условий совершения семейно-бытового насилия" и его профилактики.

Положение об организации и порядке осуществления специализированных психологических программ для нарушителей утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики в сфере труда и соцзащиты населения. Специализированные программы для нарушителей осуществляются организациями специализированного соцобслуживания в субъектах РФ