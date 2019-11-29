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РИА Новости

В Турции на суде по убийству Карлова впервые заслушали свидетеля

13:41 29.11.2019
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© AFP 2019 / Sozcu daily/ Yavuz Alatan Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова
Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова
© AFP 2019 / Sozcu daily/ Yavuz Alatan
Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова. Архивное фото
АНКАРА, 29 ноя - РИА Новости, Алёна Палажченко. Анкарский суд, рассматривающий дело об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, впервые заслушал на заседании свидетеля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в пятницу.
Прежде всего, на вопрос судьи, кого он знает из обвиняемых, присутствующих в суде, свидетель, которым оказался адвокат Серкан Озкан, указал на Серджана Башара, которого он видел несколько раз рядом с убийцей Мевлютом Алтынташем, а также рассказал об эпизодах собственного общения с будущим убийцей, который снял у него комнату.
Бюст Андрея Карлова в посольстве России в Анкаре, Турция. 24 ноября 2017
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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова
"Мевлют Алтынташ сказал мне, что у него сложная финансовая ситуация. Я считаю, что мы должны помогать людям, и если снова кто-то обратится ко мне за помощью, я как гражданин, как человек попытаюсь ему помочь. К тому же он был полицейским, и во-вторых, я уважаю людей, совершающих намаз, а он его совершал", - сказал Озкан.
По его словам, Алтынташ приехал к нему с тремя чемоданами, в которых было много книг.
"Потом он стал ходить на работу, как положено. В середине декабря я уехал в Стамбул, Мевлют позвонил мне и сказал, что 20 декабря намерен встретиться с девушкой, попросил меня найти ему костюм и очень просил поскорее ему привезти его. Костюм ему я купил, но денег он мне не отдал. Собственно, к тому времени уже произошло преступление, и Мевлют был убит", - сказал мужчина.
Он сообщил, что об убийстве Карлова узнал из телевизионных новостей.
"Я увидел новости по телевизору об убийстве российского посла. Конечно, мне было неприятно это, я расстроился, как любой человек, в чьей стране произошло бы такое преступление. Мне даже в голову не могло прийти, что это связано с Мевлютом. Я пошел в банкомат снять деньги, и в это время по телефону в новостях увидел фотографию убийцы - у меня ноги подкосились. Я забыл даже деньги вытащить из банкомата", - заявил Озкан.
Он также рассказал суду о том, как добровольно пришел в полицию с целью рассказать о своем квартиранте, несмотря на то, что "чувствовал себя ужасно, словно причастным к преступлению".
"Я был в шоке, но пришел в полицейский участок, сказал, что я по поводу убийства Карлова и попросил провести меня к начальнику. Я сказал ему, что полтора месяца убийца жил у меня дома", - сказал свидетель.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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Бастрыкин рассказал о расследовании убийства посла Карлова в Турции
По его словам, турецкие полицейские, которые допрашивали его впоследствии, пытались заставить его подписать протоколы с другими именами, в том числе с именем Башара, от чего он отказался, и вели себя грубо и даже применяли рукоприкладство. В то же время он отметил, что российские следователи вели себя намного деликатнее их турецких коллег.
"Меня допрашивали и россияне. Мне показалось, что среди них есть представители разведки, и, возможно, из нашей разведки тоже - между собой они говорили по-русски. Мне очень понравились российские следователи. В отличие от наших, они ничего не пытались из меня вытянуть, задавали вопросы по существу, я не чувствовал себя перед ними преступником", - сказал свидетель.
Озкан подчеркнул, что хотя ему жаль, что он оказал услугу Алтынташу, открыв ему двери своего дома, но "принципы человеколюбия диктуют мне помогать ближним", и он бы снова сделал то же самое в подобной ситуации.
Адвокаты обвиняемых задали свидетелю ряд вопросов, касающихся его отношений с Алтынташем, связей убийцы с FETO, а также о знакомстве с обвиняемыми, из которых он назвал только Серджана Башара.
Портрет убитого посла России в Турции Андрея Карлова у здания министерства иностранных дел РФ
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"Что касается отношения Алтынташа к FETO, то мы не вели с ни таких разговоров, но насколько мне кажется, он относился к этой группировке негативно", - добавил свидетель.
Также Озкану задали свои вопросы обвиняемые. В частности, они касались личности Алтынташа, его поведения в последние дни перед убийством, а также деталей допроса прокурором самого свидетеля.
Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
20 декабря 2016, 02:02
"Подлость и провокация". В Анкаре убит российский посол Андрей КарловУбийца, застреленный в ходе спецоперации, больше двух лет работал в полиции. Владимир Путин назвал случившееся "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией.
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Убийство российского посла в АнкареАндрей КарловТурцияВ мире
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