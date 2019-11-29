В Турции на суде по убийству Карлова впервые заслушали свидетеля

Прежде всего, на вопрос судьи, кого он знает из обвиняемых, присутствующих в суде, свидетель, которым оказался адвокат Серкан Озкан, указал на Серджана Башара, которого он видел несколько раз рядом с убийцей Мевлютом Алтынташем, а также рассказал об эпизодах собственного общения с будущим убийцей, который снял у него комнату.

"Мевлют Алтынташ сказал мне, что у него сложная финансовая ситуация. Я считаю, что мы должны помогать людям, и если снова кто-то обратится ко мне за помощью, я как гражданин, как человек попытаюсь ему помочь. К тому же он был полицейским, и во-вторых, я уважаю людей, совершающих намаз, а он его совершал", - сказал Озкан.

По его словам, Алтынташ приехал к нему с тремя чемоданами, в которых было много книг.

"Потом он стал ходить на работу, как положено. В середине декабря я уехал в Стамбул, Мевлют позвонил мне и сказал, что 20 декабря намерен встретиться с девушкой, попросил меня найти ему костюм и очень просил поскорее ему привезти его. Костюм ему я купил, но денег он мне не отдал. Собственно, к тому времени уже произошло преступление, и Мевлют был убит", - сказал мужчина.

Он сообщил, что об убийстве Карлова узнал из телевизионных новостей.

"Я увидел новости по телевизору об убийстве российского посла. Конечно, мне было неприятно это, я расстроился, как любой человек, в чьей стране произошло бы такое преступление. Мне даже в голову не могло прийти, что это связано с Мевлютом. Я пошел в банкомат снять деньги, и в это время по телефону в новостях увидел фотографию убийцы - у меня ноги подкосились. Я забыл даже деньги вытащить из банкомата", - заявил Озкан.

Он также рассказал суду о том, как добровольно пришел в полицию с целью рассказать о своем квартиранте, несмотря на то, что "чувствовал себя ужасно, словно причастным к преступлению".

"Я был в шоке, но пришел в полицейский участок, сказал, что я по поводу убийства Карлова и попросил провести меня к начальнику. Я сказал ему, что полтора месяца убийца жил у меня дома", - сказал свидетель.

По его словам, турецкие полицейские, которые допрашивали его впоследствии, пытались заставить его подписать протоколы с другими именами, в том числе с именем Башара, от чего он отказался, и вели себя грубо и даже применяли рукоприкладство. В то же время он отметил, что российские следователи вели себя намного деликатнее их турецких коллег.

"Меня допрашивали и россияне. Мне показалось, что среди них есть представители разведки, и, возможно, из нашей разведки тоже - между собой они говорили по-русски. Мне очень понравились российские следователи. В отличие от наших, они ничего не пытались из меня вытянуть, задавали вопросы по существу, я не чувствовал себя перед ними преступником", - сказал свидетель.

Озкан подчеркнул, что хотя ему жаль, что он оказал услугу Алтынташу, открыв ему двери своего дома, но "принципы человеколюбия диктуют мне помогать ближним", и он бы снова сделал то же самое в подобной ситуации.

Адвокаты обвиняемых задали свидетелю ряд вопросов, касающихся его отношений с Алтынташем, связей убийцы с FETO, а также о знакомстве с обвиняемыми, из которых он назвал только Серджана Башара.

"Что касается отношения Алтынташа к FETO, то мы не вели с ни таких разговоров, но насколько мне кажется, он относился к этой группировке негативно", - добавил свидетель.

Также Озкану задали свои вопросы обвиняемые. В частности, они касались личности Алтынташа, его поведения в последние дни перед убийством, а также деталей допроса прокурором самого свидетеля.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.