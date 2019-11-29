Пресс-конференция об образовательном онлайн-проекте Третьяковки

Участники:
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- дизайнер Артемий ЛЕБЕДЕВ.
В рамках проекта искусствоведы, хранители Третьяковской галереи и приглашенные эксперты будут рассказывать о прошлом и настоящем отечественного искусства, о культуре, об исторических эпохах и их представителях. На "Лаврусе" можно будет найти тематические курсы и видеолекции. Образовательный портал позволит, не выходя из дома, заниматься вместе с музейными педагогами в видеоформате мастер-классов и готовиться к занятиям по специально созданным иллюстративным подборкам.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- дизайнер Артемий ЛЕБЕДЕВ.
В рамках проекта искусствоведы, хранители Третьяковской галереи и приглашенные эксперты будут рассказывать о прошлом и настоящем отечественного искусства, о культуре, об исторических эпохах и их представителях. На "Лаврусе" можно будет найти тематические курсы и видеолекции. Образовательный портал позволит, не выходя из дома, заниматься вместе с музейными педагогами в видеоформате мастер-классов и готовиться к занятиям по специально созданным иллюстративным подборкам.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/