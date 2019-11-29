Сурайкин прокомментировал идею введения в школах предмета "Моя Россия"

"Гораздо больше мы можем рассказать сегодня школьникам о героическом периоде и свершениях в СССР, и молодежь проявляет большой интерес к той эпохе, да и сегодня мы находимся в постоянном стремлении повторить великие результаты советской политики в разных областях. Новейшая история РФ еще не столь продолжительна и, к сожалению, полна противоречий. Многие люди страдают от последствий капитализма и постоянно скучают по СССР, горько сожалеют об утрате советской страны. Поэтому, уважая инициативу Яровой, мы полагаем, что наше предложение более актуально", - цитирует пресс-служба слова Сурайкина.