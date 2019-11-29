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РИА Новости

Сурайкин прокомментировал идею введения в школах предмета "Моя Россия"

13:39 29.11.2019 (обновлено: 14:50 29.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин во время Онлайн марафона "Ночь выборов 2018 – LIVE"
Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин во время Онлайн марафона Ночь выборов 2018 – LIVE
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что партия направила в Госдуму РФ письмо с предложением ввести в школах предмет "Мои СССР и Россия" в качестве альтернативы предложенному зампредом ГД Ириной Яровой предмету "Моя Россия".
Ранее Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
"Гораздо больше мы можем рассказать сегодня школьникам о героическом периоде и свершениях в СССР, и молодежь проявляет большой интерес к той эпохе, да и сегодня мы находимся в постоянном стремлении повторить великие результаты советской политики в разных областях. Новейшая история РФ еще не столь продолжительна и, к сожалению, полна противоречий. Многие люди страдают от последствий капитализма и постоянно скучают по СССР, горько сожалеют об утрате советской страны. Поэтому, уважая инициативу Яровой, мы полагаем, что наше предложение более актуально", - цитирует пресс-служба слова Сурайкина.
По его словам, было бы более правильно ввести в школе предмет "Мои СССР и Россия" и в основном посвятить эту дисциплину изучению безусловных достижений советского периода.
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Максим СурайкинКоммунисты РоссииГосдума РФМоскваРоссияСССРОбщество
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