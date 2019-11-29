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РИА Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-12" покинул МКС

13:33 29.11.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", находившийся четыре месяца на Международной космической станции, покинул ее, через три часа он будет сведен с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаша.
Корабль "Прогресс МС-12" был запущен с космодрома Байконур 31 июля и добрался до МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме. Он доставил на станцию грузы. Перед расстыковкой экипаж наполнил его мусором для удаления с МКС.
"Корабль "Прогресс МС-12" отчалил от стыковочного отсека "Пирс" МКС", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в 16.39 мск корабль включит двигатель на торможение для сведения с околоземной орбиты. После этого "Прогресс МС-12" войдет в плотные слои земной атмосферы и разрушится. Падение несгоревших элементов конструкции корабля ожидается в 17.19 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Место ушедшего "грузовика" на МКС займет корабль "Прогресс МС-13". Его запуск с космодрома Байконур планируется 6 декабря в 12.34 мск, стыковка со станцией - 9 декабря в 13.38 мск.
ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШМосква
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