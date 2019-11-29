Грузовой корабль "Прогресс МС-12" покинул МКС

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", находившийся четыре месяца на Российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", находившийся четыре месяца на Международной космической станции , покинул ее, через три часа он будет сведен с околоземной орбиты, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаша.

Корабль "Прогресс МС-12" был запущен с космодрома Байконур 31 июля и добрался до МКС по сверхбыстрой трехчасовой схеме. Он доставил на станцию грузы. Перед расстыковкой экипаж наполнил его мусором для удаления с МКС.

"Корабль "Прогресс МС-12" отчалил от стыковочного отсека "Пирс" МКС", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 16.39 мск корабль включит двигатель на торможение для сведения с околоземной орбиты. После этого "Прогресс МС-12" войдет в плотные слои земной атмосферы и разрушится. Падение несгоревших элементов конструкции корабля ожидается в 17.19 мск в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Место ушедшего "грузовика" на МКС займет корабль "Прогресс МС-13". Его запуск с космодрома Байконур планируется 6 декабря в 12.34 мск, стыковка со станцией - 9 декабря в 13.38 мск.