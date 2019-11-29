Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-11-29T13:31+0300
https://ria.ru/20191129/1561743719.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156148/44/1561484481_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_e28c6c4601a773d6ffdd7ec9ab7622f7.jpg
РИА Новости

СГК: изменение тарифного регулирования снизит количество аварий

13:31 29.11.2019
31
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе в Кировском районе Новосибирска
Сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия аварии на теплотрассе в Кировском районе Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Изменение принципов тарифного регулирования поможет привлечь инвестиции в отрасль, что в свою очередь поможет снизить количество аварий на тепловых сетях, рассказали РИА Новости в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Компания отмечает, что полностью предотвратить прорывы на тепловых сетях на данный момент невозможно - нужно понимать, что все имеет свой предел прочности, в том числе и теплосети.
Больше половины российских трубопроводов уже давно исчерпали свой ресурс, отметили в СГК, трубы просто не выдерживают, потому что прошло много лет жесткой эксплуатации, а технологии устарели. В Новосибирске, например, трубы в плохом состоянии еще из-за того, что близко к ним подходят грунтовые воды. Есть очень много факторов, которые необходимо учитывать и менять трубы как можно быстрее, но для этого нужны инвестиции и время, подчеркивают в СГК.
"Мы уже не раз говорили о том, что в текущих условиях регулирования увеличить объем вложений практически невозможно, поэтому, как ни крути, ключевым условием для увеличения инвестиций и кардинального обновления тепловой инфраструктуры является изменение принципов тарифного регулирования. Именно об этом мы говорим с властями, предлагая им возможности для существенного улучшения ситуации в теплоснабжении", - говорится в сообщении.
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом во Владивостоке
25 ноября, 18:13Теплоснабжение
Сибирская генерирующая компания устранила аварию в Бийске
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
000000
Обсудить 1
ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компанияРоссия
Рекомендуем
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом во Владивостоке
СГК: отопление в Новосибирске вернется к вечеру 29 ноября
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
Аэрофлот победил в двух номинациях премии World Travel Awards 2019
Москва примет международный форум Электрические сети-2019
Москва примет международный форум "Электрические сети-2019"
Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета подключили к отоплению после аварии
Городская усадьба С. М. Шибаева после реставрации
Подготовка муниципалитетов Подмосковья к зиме выросла в шесть раз
Банкноты номиналом 5000 рублей
Москва предоставила Faberlic инвестиционный заем на 200 млн рублей
Памятные монеты в честь 75-летия Победы
Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы
Строительство крупнейшего в России нефтехимического завода
Власти Югры предложили Германии сотрудничество в химпромышленности
Здание Центрального банка России
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Логотип банка Альфа-банк
Альфа-Банк признан "Банком года в России" по версии The Banker
Молоток судьи
В Петербурге два районных суда получили письма с угрозами минирования
Участники Красноярского экономического форума 2019 у стенда МИА Россия сегодня в Международном выставочно-деловом центре Сибирь
Красноярский экономический форум пройдет в марте в формате конгресса
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел
Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
Обсуждение проекта о борьбе с домашним насилием завершится 15 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Лента новостейМолния