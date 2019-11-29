СГК: изменение тарифного регулирования снизит количество аварий

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Изменение принципов тарифного регулирования поможет привлечь инвестиции в отрасль, что в свою очередь поможет снизить количество аварий на тепловых сетях, рассказали РИА Новости в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Компания отмечает, что полностью предотвратить прорывы на тепловых сетях на данный момент невозможно - нужно понимать, что все имеет свой предел прочности, в том числе и теплосети.

Больше половины российских трубопроводов уже давно исчерпали свой ресурс, отметили в СГК, трубы просто не выдерживают, потому что прошло много лет жесткой эксплуатации, а технологии устарели. В Новосибирске, например, трубы в плохом состоянии еще из-за того, что близко к ним подходят грунтовые воды. Есть очень много факторов, которые необходимо учитывать и менять трубы как можно быстрее, но для этого нужны инвестиции и время, подчеркивают в СГК.

"Мы уже не раз говорили о том, что в текущих условиях регулирования увеличить объем вложений практически невозможно, поэтому, как ни крути, ключевым условием для увеличения инвестиций и кардинального обновления тепловой инфраструктуры является изменение принципов тарифного регулирования. Именно об этом мы говорим с властями, предлагая им возможности для существенного улучшения ситуации в теплоснабжении", - говорится в сообщении.