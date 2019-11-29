Большинство регионов намерены ввести сбор платы с большегрузов

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Большинство субъектов Большинство субъектов Российской Федерации высказались за распространение на расположенные на их территории региональные дороги системы взимания платы с большегрузов по примеру "Платона" , который сейчас действует только на федеральных трассах, сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

В июле глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что распространение взимания платы с большегрузов на региональные дороги по аналогии с федеральной системой "Платон" обсуждается, но вводить плату пока не планируется. По его словам, регионы формулируют это предложение для дорог, в наибольшей степени загруженных грузовым транспортом, который в силу тех или иных причин предпочитает перемещаться на региональные дороги.

"Мы продолжаем работу в этом направлении, ждем позицию регионов по этому вопросу, в том числе по протяженности дорог, которую они бы видели. Доформируем и будем докладывать. Большинство регионов, нами опрошенных, - более 66-ти - за. Но это (взимание платы - Прим. ред.) в любом случае будет их право, не обязанность. Они сами будут выбирать участки дорог, мы сейчас как раз это отрабатываем. Более 66 регионов за. Вопрос чувствительный, надо подготовиться", - рассказал Алафинов.

Тариф госсистемы "Платон" за проезд большегрузов по федеральным трассам с 1 июля вырос на 14 копеек - с 1,9 рубля до 2,04 рубля за километр с дальнейшим ростом до 2,2 рубля с 1 февраля 2020 года и до 2,35 рубля с 1 февраля 2021 года. Минтранс РФ отмечал, что размер индексации тарифа снижен более чем вдвое от величины накопленной инфляции.