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РИА Новости

Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве заявил, что меняет место работы

13:25 29.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНачальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов
© РИА Новости / Антон Денисов
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Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов рассказал РИА Новости, что переходит на другую работу.
"На другую работу я перехожу. Сегодня был представлен новый начальник (пресс-службы столичного главка МВД – ред.), который меня сменит. Мне сказали спасибо, ему пожелали терпения", - сообщил Титов.
Где он продолжит трудовую деятельность, собеседник агентства не пояснил.
Титов был назначен на должность начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД России в декабре 2017 года.
С 2000 по 2010 год Титов проходил службу на руководящих должностях в подразделениях охраны общественного порядка Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю. С 2010 по 2012 год являлся слушателем факультета Академии управления МВД России. С 2012 по 2015 год проходил службу в МВД по Адыгее. С 2015 года переведен для дальнейшего прохождения службы в Главное управление МВД России по Москве.
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