Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве заявил, что меняет место работы

"На другую работу я перехожу. Сегодня был представлен новый начальник (пресс-службы столичного главка МВД – ред.), который меня сменит. Мне сказали спасибо, ему пожелали терпения", - сообщил Титов.

С 2000 по 2010 год Титов проходил службу на руководящих должностях в подразделениях охраны общественного порядка Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю. С 2010 по 2012 год являлся слушателем факультета Академии управления МВД России. С 2012 по 2015 год проходил службу в МВД по Адыгее. С 2015 года переведен для дальнейшего прохождения службы в Главное управление МВД России по Москве.