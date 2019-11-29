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РИА Новости

Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю

13:22 29.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШарль Мишель
Шарль Мишель
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск передал в пятницу в ходе краткой церемонии полномочия руководителя основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза, своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.
Новый председатель Евросовета полноценно приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря.
Символическая церемония состоялась в парадном холле здания "Европа" в Брюсселе, где проходят европейские саммиты и крупные международные форумы. Политики пожали друг другу руки на камеры, а затем удалились в служебные помещения для передачи дел.
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ЕвросоветШарль МишельБрюссельЕвросоюзДональд ТускВ мире
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