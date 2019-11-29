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РИА Новости

Украинские военные провели учения по обороне побережья Азовского моря

13:15 29.11.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя. Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Украинские военные провели учения по противодесантной обороне побережья Азовского моря на одном из полигонов вблизи Мариуполя, сообщил в пятницу пресс-центр операции Объединенных сил Украины.

"Военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря проходили на одном из полигонов боевой подготовки неподалёку от Мариуполя", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По легенде учений, первыми вражеский отряд кораблей встретили артиллеристы, которые плотным огнем уничтожили флагман и корабли охраны. Также под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты, сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье.
"Уже почти на выходе из территориальных вод Украины, вражеские корабли, что уцелели во время обстрела, догнала и уничтожила корабельно-катерная группа объединенных сил. В ее состав вошли малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" военно-морских сил, а также два катера морской охраны Мариупольского пограничного отряда", - добавили в пресс-центре.
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