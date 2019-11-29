Украинские военные провели учения по обороне побережья Азовского моря

"Военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря проходили на одном из полигонов боевой подготовки неподалёку от Мариуполя", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook .

По легенде учений, первыми вражеский отряд кораблей встретили артиллеристы, которые плотным огнем уничтожили флагман и корабли охраны. Также под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты, сводная рота морской пехоты заняла оборону вдоль береговой полосы и, применяя ручные гранатометы и стрелковое оружие, не дала силам десанта высадиться на побережье.

"Уже почти на выходе из территориальных вод Украины, вражеские корабли, что уцелели во время обстрела, догнала и уничтожила корабельно-катерная группа объединенных сил. В ее состав вошли малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" военно-морских сил, а также два катера морской охраны Мариупольского пограничного отряда", - добавили в пресс-центре.