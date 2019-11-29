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РИА Новости

Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве

13:08 29.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции взыскать более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Коптевского суда Москвы об удовлетворении иска", - сказали в пресс-службе.
Ответчиками по иску также проходят Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов и Олег Степанов.
Согласно иску, "Мосгортранс" понес убытки из-за простоя рейсов во время не согласованного с мэрией митинга, окончившегося массовыми задержаниями.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
17 августа, 13:25
Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве
2800012
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Московский городской судМосгортрансОбщество
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