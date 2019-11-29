В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом

"Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Псковской области. Пострадали четверо детей и одна женщина, все госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мальчик и девочка 2010 и 2005 годов рождения получили ушибы, у двух девочек 2003 и 2008 годов рождения переломы носа и ключицы. У женщины диагностировали перелом лопатки.