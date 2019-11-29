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РИА Новости

В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом

13:01 29.11.2019 (обновлено: 14:09 29.11.2019)
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© СК РФНа месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
На месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
© СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
"Рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Псковской области. Пострадали четверо детей и одна женщина, все госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мальчик и девочка 2010 и 2005 годов рождения получили ушибы, у двух девочек 2003 и 2008 годов рождения переломы носа и ключицы. У женщины диагностировали перелом лопатки.
Обстоятельства уточняются.
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МВД РФПсковская областьРоссияПроисшествия
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