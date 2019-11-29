Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке

УФА, 29 ноя - РИА Новости. Москва в случае необходимости готова оказать содействие решению кризиса в Ираке, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что число погибших в столкновениях демонстрантов с полицией в Ираке за последние сутки выросло до 45. Новая волна беспорядков в Ираке началась в четверг утром с поджога генконсульства Ирана в городе Наджаф на юге страны. Здесь, по последним данным, погибли уже 12 протестующих. В городе Насирия в провинции Ди-Кар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек. Также сообщалось о погибших в столице страны Багдаде.
"Мы всегда как дружественная страна готовы оказать, если в этом есть необходимость, какое-то содействие в решении этих проблем... Мы в контакте с руководством Республики Ирак - и в Багдаде, и на севере, в Курдистане, у нас работает генеральное консульство, и в Басре, в южных районах, где массовые демонстрации приобрели особенно острую форму", - заявил Богданов.
По его словам, ситуация в Ираке вызывает беспокойство. "Мы желаем и иракцам, и руководству Ирака, чтобы их усилия по нормализации обстановки и решению тех требований, которые выдвигают демонстранты, а они в значительной степени оправданы - я имею в виду с точки зрения экономической ситуации и проблем, которые переживает население, безработицы, коррупции, - чтобы правительство нашло в себе силы максимально оперативно и эффективно найти адекватные ответы на эти вызовы", - подчеркнул Богданов.
24 ноября, 12:06На юге Ирака при разгоне демонстраций погибли два человека
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.