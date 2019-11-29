Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке

"Мы всегда как дружественная страна готовы оказать, если в этом есть необходимость, какое-то содействие в решении этих проблем... Мы в контакте с руководством Республики Ирак - и в Багдаде, и на севере, в Курдистане, у нас работает генеральное консульство, и в Басре, в южных районах, где массовые демонстрации приобрели особенно острую форму", - заявил Богданов.

По его словам, ситуация в Ираке вызывает беспокойство. "Мы желаем и иракцам, и руководству Ирака, чтобы их усилия по нормализации обстановки и решению тех требований, которые выдвигают демонстранты, а они в значительной степени оправданы - я имею в виду с точки зрения экономической ситуации и проблем, которые переживает население, безработицы, коррупции, - чтобы правительство нашло в себе силы максимально оперативно и эффективно найти адекватные ответы на эти вызовы", - подчеркнул Богданов.