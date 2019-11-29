Число погибших за четверг в стычках с полицией в Ираке выросло до 45

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших в столкновениях демонстрантов с полицией в Ираке за последние сутки выросло до 45, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что в столкновениях погибли 32 человека.
Новая волна беспорядков в Ираке началась в четверг утром с поджога генконсульства Ирана в городе Наджаф на юге страны. Здесь, по последним данным, погибли уже 12 протестующих.
В городе Насирия в провинции Ди-Кар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек. Демонстранты пытались заблокировать мост, а затем собрались перед полицейским управлением.
Также сообщалось о погибших в столице страны Багдаде.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.