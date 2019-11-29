Число погибших за четверг в стычках с полицией в Ираке выросло до 45

Новая волна беспорядков в Ираке началась в четверг утром с поджога генконсульства Ирана в городе Наджаф на юге страны. Здесь, по последним данным, погибли уже 12 протестующих.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.