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РИА Новости

Число погибших за четверг в стычках с полицией в Ираке выросло до 45

07:50 29.11.2019
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших в столкновениях демонстрантов с полицией в Ираке за последние сутки выросло до 45, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что в столкновениях погибли 32 человека.
Новая волна беспорядков в Ираке началась в четверг утром с поджога генконсульства Ирана в городе Наджаф на юге страны. Здесь, по последним данным, погибли уже 12 протестующих.
В городе Насирия в провинции Ди-Кар, по данным телеканала, погибли не менее 25 человек. Демонстранты пытались заблокировать мост, а затем собрались перед полицейским управлением.
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Также сообщалось о погибших в столице страны Багдаде.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
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