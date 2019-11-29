Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

По версии следствия, во время несанкционированной акции, проходившей 27 июля на Тверской улице, Суровцев нанес сотруднику Росгвардии удар секцией металлического ограждения. Кроме того, он попытался блокировать передвижение других правоохранителей, а затем скрылся в толпе. Его действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти.