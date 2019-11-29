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РИА Новости

Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

12:54 29.11.2019 (обновлено: 14:01 29.11.2019)
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© СК РФСергей Суровцев
Сергей Суровцев
© СК РФ
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Суровцев останется под стражей до 27 января, огласила решение судья Наталия Дударь.
Обвиняемого задержали накануне. Установить его личность позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения.
По версии следствия, во время несанкционированной акции, проходившей 27 июля на Тверской улице, Суровцев нанес сотруднику Росгвардии удар секцией металлического ограждения. Кроме того, он попытался блокировать передвижение других правоохранителей, а затем скрылся в толпе. Его действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти.
Вину 30-летний мужчина не признает. Его адвокат просил суд отклонить ходатайство следствия и избрать в качестве меры пресечения домашний арест.
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, против некоторых впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около 20 человек, впоследствии с некоторых из них обвинения сняли.
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Сергей СуровцевРосгвардияСледственный комитет РФМосковская городская думаМоскваПроисшествия
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