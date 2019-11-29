Альфа-Банк признан "Банком года в России" по версии The Banker

The Banker - авторитетный британский ежемесячник, посвященный международным финансам. Издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал ежегодно присуждает награды The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам. В этом году The Banker вручил награды в 138 странах, а также шесть региональных премий и главный приз лучшему банку мира.

"Награда вручена за впечатляющий рост, успешную реализацию стратегических инициатив и технологическое лидерство", - говорится в пресс-релизе банка.

Эксперты, в частности, высоко оценили достижения Альфа-Банка по цифровой трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения "Альфа-Мобайл" и внедрению инновационных продуктов и сервисов, таких как: мгновенный выпуск карт (Digital Delivery), "семейный счет" с возможностью подключения к нему до четырех близких людей, цифровые сервисы для ипотечных заемщиков, подтверждение платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца, виртуальная карта для клиентов малого и среднего бизнеса и целый ряд других инноваций.