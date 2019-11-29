Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T13:02+0300
https://ria.ru/20191129/1561741587.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156057/44/1560574483_0:284:3071:2011_1036x0_80_0_0_dbfc75d8461813246c578b004fe75dac.jpg
РИА Новости

Альфа-Банк признан "Банком года в России" по версии The Banker

12:50 29.11.2019 (обновлено: 13:02 29.11.2019)
911
© РИА Новости / Илья ПиталевЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Один из крупнейших частных российских банков - Альфа-Банк - признан "Банком года в России" ("Bank of the Year in Russia 2019") по версии авторитетного международного журнала The Banker, сообщает пресс-служба кредитной организации.
The Banker - авторитетный британский ежемесячник, посвященный международным финансам. Издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал ежегодно присуждает награды The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам. В этом году The Banker вручил награды в 138 странах, а также шесть региональных премий и главный приз лучшему банку мира.
"Награда вручена за впечатляющий рост, успешную реализацию стратегических инициатив и технологическое лидерство", - говорится в пресс-релизе банка.
Эксперты, в частности, высоко оценили достижения Альфа-Банка по цифровой трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения "Альфа-Мобайл" и внедрению инновационных продуктов и сервисов, таких как: мгновенный выпуск карт (Digital Delivery), "семейный счет" с возможностью подключения к нему до четырех близких людей, цифровые сервисы для ипотечных заемщиков, подтверждение платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца, виртуальная карта для клиентов малого и среднего бизнеса и целый ряд других инноваций.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
21 ноября, 07:58
Банки выступили против регулирования комиссии за переводы с карты на карту
"Эта награда – еще одно подтверждение лидирующих позиций Альфа-Банка. Сегодня мы самый phygital банк в России, сочетающий лучший цифровой и лучший физический клиентский опыт. За последний год клиентов, которые доверяют Альфа-Банку, стало на миллион больше. У нашего мобильного приложения самая высокая в мире оценка среди банков в AppStore. Карту Альфа-Банка можно оформить за несколько секунд в мобильном приложении и начать пользоваться ею моментально. Физическую карту курьер доставляет в течение 24 часов. Около 15 лет назад мы первыми в стране запустили интернет- и мобильный банк, а сегодня первыми строим phygital branch - физическую сеть нового поколения", - сказал главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
302001
Обсудить 0
ЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаВладимир Верхошинский
Рекомендуем
Памятные монеты в честь 75-летия Победы
Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы
Строительство газопровода Северный поток-2
Главы "Газпрома" и Wintershall Dea обсудили "Северный поток — 2"
Здание Центрального банка России
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"
Обновленный поезд №71/72 Белогорье
Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс
Плацкарты со сдвижными перегородками
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
В России запустят единую систему мониторинга окружающей среды
Флаг Ирана
Шесть стран присоединились к платежной системе ЕС-Иран Instex
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли пакет проектов об ужесточении антикартельных норм
Хуситы
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Московский инновационный кластер
Что нужно знать о Московском инновационном кластере
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
Банковская карта
Эксперт объяснил, как защититься от нового способа кражи денег с карты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Лента новостейМолния