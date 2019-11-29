Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T12:49+0300
https://ria.ru/20191129/1561741551.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155278/95/1552789547_0:134:1500:978_1036x0_80_0_0_c9a8ffd227fa3a7b6c273311f7df5dea.jpg
РИА Новости

В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине

12:49 29.11.2019
232
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палатой РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Презентация книги "Забвению не подлежит: оккупация, сопротивление, возмездие", посвященной памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, прошла в Москве в рамках научно-практической конференции "Судьба солдата" в Общественной палате РФ.
Ни один другой регион России в войну не находился под вражеской оккупацией так долго, как Новгородчина. Против советских солдат, партизан и мирного населения там действовали не только немцы, но и латыши, эстонцы, испанцы, бельгийцы. Особенность новой книги в том, что в ней впервые дается комплексное описание нацистской оккупации Новгородской области. Приводятся сведения об экономической идеологической, церковной политике захватчиков и их пособников. Также опубликованы данные об уголовном преследовании военных преступников в 1940-1960-х годах.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
30 октября, 13:46
СК начал расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами
По данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в период оккупации на новгородской земле погибло более 15 тысяч мирных граждан и 180 тысяч военнопленных.
Хотя последний в РСФСР открытый суд над нацистами, состоявшийся в Новгороде в 1947 году, и выявил множество военных преступлений, но не все палачи понесли наказание. Некоторых из них нашли и открыто судили в Новгороде уже в 1960-1980 годах. Часть преступников успела сбежать в ФРГ, Канаду, США и другие страны. Несмотря на все запросы, зарубежные власти отказались выдать подозреваемых советскому правосудию. Поэтому многие убийства мирных граждан до сих пор не раскрыты. И одной из целей издания новой книги стала попытка привлечь к этой проблеме общественное и научное внимание.
Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф
4 сентября, 17:53
"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске

Без срока давности

В России активно продолжается уголовное преследование нацистских преступников и их пособников, зверствовавших на Новгородчине. В мае нынешнего года по факту обнаружения захоронения мирных граждан возле Жестяной горки Батецкого района Новгородской области. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ "Геноцид".
Всего, по данным следствия, на этом месте оккупанты расстреляли более 2,6 тысячи человек, в основном русских по национальности, а также евреев и цыган. Вид многих останков, у которых не хватает частей тела, указывает на прижизненные пытки. По мнению следователей, жертв карателей в районе Жестяной горки может оказаться больше - не менее пяти тысяч.
В сентябре этого года стало известно, что в Германии установлены личности двух карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА Новости в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.
Речь идет о неких Карле Абраме, руководителе подразделения группы развертывания (айнзацгруппы, EG) А в Новгороде, который затем был офицером в лагере смерти Аушвиц, и о Герберте Бургдорфе - его имя упомянуто в служебной переписке за подписью "командира Абрама".
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
27 сентября, 12:39
ВС отказался реабилитировать полковника, перешедшего к нацистам в 1942 году
1600001
Обсудить 0
Общественная палата РФМоскваСШАПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
Порт в Севастополе
Эксперт прокомментировал задержание в Севастополе украинской шпионки
Последствия землетрясения в Албании
Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
Сергей Орджоникидзе
Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
На полях саммита НАТО в Брюсселе
Эксперт рассказал о новом расколе в НАТО
Крымский политолог Александр Форманчук
Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
Александр Золенко. Стоп-кадр видео МВД России
Япония впервые экстрадировала в Россию лидера банды 90-х
Газораспределительная станция в Львовской области
Источник сообщил о переносе трехсторонних консультаций по газу
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко
В "Роскосмосе" заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
Сергей Суровцев
Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины повторно пыталась сорвать выступление России в ООН
Автомобиль Следственного комитета России
В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
Лента новостейМолния