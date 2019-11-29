В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Презентация книги "Забвению не подлежит: оккупация, сопротивление, возмездие", посвященной памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, прошла в Презентация книги "Забвению не подлежит: оккупация, сопротивление, возмездие", посвященной памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов и их пособников в Новгородской области в годы Великой Отечественной войны, прошла в Москве в рамках научно-практической конференции "Судьба солдата" в Общественной палате РФ.

Ни один другой регион России в войну не находился под вражеской оккупацией так долго, как Новгородчина. Против советских солдат, партизан и мирного населения там действовали не только немцы, но и латыши, эстонцы, испанцы, бельгийцы. Особенность новой книги в том, что в ней впервые дается комплексное описание нацистской оккупации Новгородской области. Приводятся сведения об экономической идеологической, церковной политике захватчиков и их пособников. Также опубликованы данные об уголовном преследовании военных преступников в 1940-1960-х годах.

По данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в период оккупации на новгородской земле погибло более 15 тысяч мирных граждан и 180 тысяч военнопленных.

Хотя последний в РСФСР открытый суд над нацистами, состоявшийся в Новгороде в 1947 году, и выявил множество военных преступлений, но не все палачи понесли наказание. Некоторых из них нашли и открыто судили в Новгороде уже в 1960-1980 годах. Часть преступников успела сбежать в ФРГ, Канаду, США и другие страны. Несмотря на все запросы, зарубежные власти отказались выдать подозреваемых советскому правосудию. Поэтому многие убийства мирных граждан до сих пор не раскрыты. И одной из целей издания новой книги стала попытка привлечь к этой проблеме общественное и научное внимание.

Без срока давности

В России активно продолжается уголовное преследование нацистских преступников и их пособников, зверствовавших на Новгородчине. В мае нынешнего года по факту обнаружения захоронения мирных граждан возле Жестяной горки Батецкого района Новгородской области. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ "Геноцид".

Всего, по данным следствия, на этом месте оккупанты расстреляли более 2,6 тысячи человек, в основном русских по национальности, а также евреев и цыган. Вид многих останков, у которых не хватает частей тела, указывает на прижизненные пытки. По мнению следователей, жертв карателей в районе Жестяной горки может оказаться больше - не менее пяти тысяч.

В сентябре этого года стало известно, что в Германии установлены личности двух карателей, которые, по данным РФ, причастны к военным преступлениям на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА Новости в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге.