В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Следователи в Новосибирске после появления сообщений об избиении школьников возбудили уголовное дело о вымогательстве в отношении двух 16-летних подростков, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Сообщалось о том, что подростки били сверстников ногой по лицу и в грудь. Правоохранительные органы организовали проверки, а полицейские быстро установили личности двоих подозреваемых в совершении преступления.
"В ходе проведения проверки установлено, что с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года два 16-летних молодых человека неоднократно, находясь в Калининском районе Новосибирска, необоснованно требовали от 14-летнего несовершеннолетнего передать им денежные средства в сумме 3 тысяч рублей, угрожая ему при этом применением насилия, а также нанесли не менее двух ударов по лицу", - говорится в сообщении.
Следователь в отношении подростков возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.
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"В рамках расследования уголовного дела следователем будет дана принципиальная оценка иным противоправным действиям фигурантов дела", - отметили в СУСК. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.