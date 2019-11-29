В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей

"В ходе проведения проверки установлено, что с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года два 16-летних молодых человека неоднократно, находясь в Калининском районе Новосибирска, необоснованно требовали от 14-летнего несовершеннолетнего передать им денежные средства в сумме 3 тысяч рублей, угрожая ему при этом применением насилия, а также нанесли не менее двух ударов по лицу", - говорится в сообщении.