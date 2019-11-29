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РИА Новости

Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН

12:40 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Орджоникидзе
Сергей Орджоникидзе
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Орджоникидзе. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинскую делегацию в Женеве, сорвавшую выступление представителя России, нужно было утихомирить при помощи службы безопасности, считает бывший заместитель генсека ООН, экс-глава женевского отделения организации Сергей Орджоникидзе.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил РИА Новости, что в ходе выступления представителя РФ на Форуме по вопросам меньшинств Совета ООН украинская делегация " кричала, стучала ногами, била кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку". Это в результате сорвало выступление российской стороны.
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"Если бы я был генеральный директор (отделения ООН в Женеве – ред.), я бы вызвал службу безопасности и утихомирил там всех дубинками", - заявил Орджоникидзе РИА Новости, комментируя эту ситуацию.
Он пояснил, что такое поведение представителей Украины может быть вызвано составом участников самого форума, на который приглашаются не только официальные представители стран, но и неправительственные организации.
"Есть представители в ООН государств-членов, они себя ведут достойно более-менее. А это было сборище неправительственных организаций, НКО. Шпана со всего мира, в общем", - отметил Орджоникидзе.
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
09:53
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
2620014
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Сергей ОрджоникидзеРуслан БальбекГосдума РФООНРоссияУкраинаВ мире
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