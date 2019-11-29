Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинскую делегацию в Женеве, сорвавшую выступление представителя России, нужно было утихомирить при помощи службы безопасности, считает бывший заместитель генсека ООН, экс-глава женевского отделения организации Сергей Орджоникидзе.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил РИА Новости, что в ходе выступления представителя РФ на Форуме по вопросам меньшинств Совета ООН украинская делегация " кричала, стучала ногами, била кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку". Это в результате сорвало выступление российской стороны.
"Если бы я был генеральный директор (отделения ООН в Женеве – ред.), я бы вызвал службу безопасности и утихомирил там всех дубинками", - заявил Орджоникидзе РИА Новости, комментируя эту ситуацию.
Он пояснил, что такое поведение представителей Украины может быть вызвано составом участников самого форума, на который приглашаются не только официальные представители стран, но и неправительственные организации.
"Есть представители в ООН государств-членов, они себя ведут достойно более-менее. А это было сборище неправительственных организаций, НКО. Шпана со всего мира, в общем", - отметил Орджоникидзе.