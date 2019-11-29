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РИА Новости

Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску

12:33 29.11.2019
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© Flickr / European ParliamentПарламент Азербайджанской Республики
Парламент Азербайджанской Республики
© Flickr / European Parliament
Парламент Азербайджанской Республики. Архивное фото
БАКУ, 29 ноя – РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана второго декабря рассмотрит инициативу правящей партии "Новый Азербайджан" о самороспуске законодательного органа, заявил спикер парламента Октай Асадов.
Ранее Политический совет правящей партии провел заседание, на котором представленным в парламенте депутатам от партии рекомендовали выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента). Заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов заявил, что такое решение принято с целью поддержки курса главы государства на реформы и кадровые преобразования.
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"Второго декабря пройдет специальное заседание Милли Меджлиса, на котором будет рассмотрен вопрос о самороспуске парламента", - сказал Асадов.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, большинство депутатских мандатов у правящей партии. Очередные парламентские выборы должны состояться в Азербайджане в ноябре 2020 года.
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Источник: парламент Азербайджана объявит о самороспуске в понедельник
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