Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску

Ранее Политический совет правящей партии провел заседание, на котором представленным в парламенте депутатам от партии рекомендовали выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента). Заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии Али Ахмедов заявил, что такое решение принято с целью поддержки курса главы государства на реформы и кадровые преобразования.