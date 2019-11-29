В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%

"Стран, которые могут говорить сегодня об иллюминации вертикального пути, не так много... У нас риск вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку составляет сегодня 1,7%, 98,3% - это, как правило, случаи, когда дети рождаются здоровыми", - сказала Габбасова на пресс-конференции.