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РИА Новости

В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%

12:32 29.11.2019 (обновлено: 12:33 29.11.2019)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевЛаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус
Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус
© РИА Новости / Саид Царнаев
Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Менее 2% детей при рождении у ВИЧ-инфицированных матерей имеют положительный ВИЧ-статус, заявила помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова.
"Стран, которые могут говорить сегодня об иллюминации вертикального пути, не так много... У нас риск вертикальной передачи инфекции от матери к ребенку составляет сегодня 1,7%, 98,3% - это, как правило, случаи, когда дети рождаются здоровыми", - сказала Габбасова на пресс-конференции.
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
7 ноября, 20:54
Врач развеяла мифы о способах заражения ВИЧ
Ранее она сообщила, что около 32 миллиардов рублей планируется выделить в 2020 году из федерального бюджета РФ на борьбу с ВИЧ-инфекцией, в том числе антиретровирусную терапию. Помощник министра отметила, что с 2015 года количество пациентов, которые получают антиретровирусную терапию, выросло в два раза.
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияВИЧОбщество
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