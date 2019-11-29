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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2019-11-29T13:00+0300
https://ria.ru/20191129/1561740086.html
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РИА Новости

"Достать ножи" и ещё пять детективов, где под подозрением каждый

13:00 29.11.2019
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Посмотрим
"Достать ножи" и ещё пять детективов, где под подозрением каждый
Вчера, 13:00
Спойлер: это никогда не дворецкий. Особенно если убийство случилось не в богатом доме, а, скажем, на Диком Западе, в банковском хранилище или во французской глубинке. Закрытым детективам не важны декорации – их успех решают острые диалоги и зубодробительная интрига. Подборка из пяти фильмов, где каждый из запертых в комнате – не тот, кем кажется.
Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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ПосмотримПодкаст
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