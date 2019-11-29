"Достать ножи" и ещё пять детективов, где под подозрением каждый

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Посмотрим "Достать ножи" и ещё пять детективов, где под подозрением каждый

Спойлер: это никогда не дворецкий. Особенно если убийство случилось не в богатом доме, а, скажем, на Диком Западе, в банковском хранилище или во французской глубинке. Закрытым детективам не важны декорации – их успех решают острые диалоги и зубодробительная интрига. Подборка из пяти фильмов, где каждый из запертых в комнате – не тот, кем кажется.