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РИА Новости

В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса

12:10 29.11.2019
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© Фото : пресс-служба Народного совета ДНРДепутат Народного совета ДНР Владислав Русанов
Депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов
© Фото : пресс-служба Народного совета ДНР
Депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Никакие сценарии Киева по реинтеграции не помогут вернуть ему Донбасс и Крым, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Русанов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он выразил надежду, что Киев вернет "границы Донецкой и Луганской областей", а также Крым.
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Пять шагов по реинтеграции: в СНБО придумали, как вернуть ДонбассВсем известно, дорога в какое место выложена благими намерениями. В Киеве, похоже, совсем забыли об этом крылатом выражении. Зато фантазируют там с усиленной энергией.
"По всей видимости, с одним из них мы уже познакомились в начале ноября – с планом депортации народа Донбасса. Данилов недавно пытался оправдаться, что план фальшивый, но сегодня мы опять увидели, что пределу больным фантазиям нет. Боюсь только представить какие остальные четыре", - сказал РИА Новости Русанов.
По его словам, "Киеву никогда не вернуть ни Крым, ни Донбасс". "Пора уже это осознать и принять за эти шесть лет. Что Крым, что Донбасс - исконно русские регионы, которые возвращаются на Родину", - добавил Русанов.
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Владислав РусановАлексей ДаниловСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
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