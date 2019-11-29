Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T12:01+0300
https://ria.ru/20191129/1561739366.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156092/51/1560925119_0:145:3091:1884_1036x0_80_0_0_e4e92f7de93c1908aea280e7d56e050c.jpg
РИА Новости

Медведев проведет встречу с премьером Монголии 3 декабря

12:01 29.11.2019
59
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух 3 декабря обсудят в Москве вопросы двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте кабмина.
"Третьего декабря в Москве Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух... обсудят вопросы развития российско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.
Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017
26 ноября, 08:39
Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29УБ
300000
Обсудить 1
Дмитрий МедведевМонголияЭкономика
Рекомендуем
Ракетный пуск КНДР
Спецпредставители Южной Кореи, Японии и США обсудили пуск ракет КНДР
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
В Питере в 2020 году пройдет китайско-европейский фестиваль искусств
Памятные монеты в честь 75-летия Победы
Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
МИД России: инспекция аэропортов Египта может состояться до конца года
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись почти 700 беженцев из Ливана и Иордании
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
Полиция вывела с акции в Тбилиси несколько оппозиционеров
Республика Гвинея-Бисау
Действующий президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах
Город Тулун
В Тулуне создадут территорию опережающего развития в ближайшие дни
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Россия выступает за встречу между Сирией и Турцией, заявил Богданов
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Молоток судьи
Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор экс-сотруднику УФСИН
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас прокомментировал решение Боливии закрыть трансляцию RT
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон, устанавливающий границы республики
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
12:15В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи
Лента новостейМолния