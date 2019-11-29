Медведев проведет встречу с премьером Монголии 3 декабря

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух 3 декабря обсудят в Москве вопросы двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте кабмина.
"Третьего декабря в Москве Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух... обсудят вопросы развития российско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.
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