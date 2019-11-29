Maruv отравила изменившего ей парня в клипе на песню If You Want Her

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на песню If You Want Her, которая стала финальным треком в ее мини-альбоме Hellcat Story.

Maruv в роли колдуньи решает отомстить возлюбленному, который изменил ей в предыдущем ролике Don't U Waste My Time. Певица печет пирог, в который добавляет яд. Парень умирает, после чего колдунья устраивает в лесу шабаш с нечистью.

Ранее исполнительница представила треки и клипы на песни To Be Mine, Don't Stop и Don't U Waste My Time, темой которых стали украинские сказки, фольклор и древние мистические обряды.