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РИА Новости

Maruv отравила изменившего ей парня в клипе на песню If You Want Her

15:05 29.11.2019 (обновлено: 15:11 29.11.2019)
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на песню If You Want Her, которая стала финальным треком в ее мини-альбоме Hellcat Story.
Maruv в роли колдуньи решает отомстить возлюбленному, который изменил ей в предыдущем ролике Don't U Waste My Time. Певица печет пирог, в который добавляет яд. Парень умирает, после чего колдунья устраивает в лесу шабаш с нечистью.
Ранее исполнительница представила треки и клипы на песни To Be Mine, Don't Stop и Don't U Waste My Time, темой которых стали украинские сказки, фольклор и древние мистические обряды.
Режиссером и стилистом всех видео выступила Яна Чаплыгина.
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