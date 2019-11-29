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РИА Новости

Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

11:54 29.11.2019 (обновлено: 11:59 29.11.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУФСИН РоссииАнатолий Рудый
Анатолий Рудый
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России
Анатолий Рудый. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Сообщения об обысках, якобы прошедших в четверг, ранее появились в Сети.
"Никаких обысков у заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было", - заявила на это Паньшина.
Анатолий Рудый - генерал-лейтенант внутренней службы, курирует в службе управление планирования, главное оперативное управление и управление кадров, сообщается на сайте ФСИН.
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Анатолий РудыйФедеральная служба исполнения наказаний РФМоскваПроисшествия
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