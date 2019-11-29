Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Сообщения об обысках, якобы прошедших в четверг, ранее появились в Сети.
"Никаких обысков у заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было", - заявила на это Паньшина.
Анатолий Рудый - генерал-лейтенант внутренней службы, курирует в службе управление планирования, главное оперативное управление и управление кадров, сообщается на сайте ФСИН.